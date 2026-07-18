「ダイエットしたことない」10年変わらぬ体重と“欲望トースト”…『応答せよ1998』女優が疑惑を一蹴 | RBB TODAY

女優リュ・ヘヨン（35）が自身をめぐるダイエット疑惑について、直接口を開いた。

YouTubeチャンネル「リュ・ヘヨン レモンとミルチフェ」の公式SNSには、「ダイエットについて釈明します」というタイトルのショートフォーム動画が公開された。

【写真】『応答せよ1988』キャスト集合

動画でリュ・ヘヨンは「ダイエットをしたことはない。実は体重が落ちたこともない」と話し、注目を集めた。

続けて「25歳以降、ダイエットをしたことがない」とし、「頬や体についていた幼さの残る肉が落ち、運動を継続的にしているので、よりスリムに見えるのだと思う」と説明した。

また、「トレーナーを変えてから、姿勢矯正を中心に一生懸命運動した」とし、「体重は10年前も今も、1～2kg程度しか変わらない」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）リュ・ヘヨン

リュ・ヘヨンは以前、バラエティ番組『私は一人で暮らす』でも、意外な食生活で話題を集めたことがある。

当時、彼女は朝食メニューとして、自ら「欲望トースト」と名付けたメニューを紹介した。食パンの上にピーナッツバターとイチゴジャムをたっぷり塗り、「2枚食べると罪悪感が湧くほど」と笑いながら説明。さらに、1日に3～4缶飲むほど好きな飲み物としてサイダーまで添え、視聴者を驚かせた。

（画像＝MBC）リュ・ヘヨンが紹介した「欲望トースト」

168cmの長身とスリムな体型を維持しながらも、高カロリーな食事を楽しむ姿に、ネットユーザーたちは驚きを隠せなかった。

ファンは「欲望トースト、本当においしそう」「あんなに食べているのに、なぜ太らないの？」「運動って本当に大事なんだね」「体重が10年も変わらないなんて不思議」「管理の力だと思う」などの反応を見せた。

なお、リュ・ヘヨンは2015年のドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』でソン・ボラ役を演じ、大きな人気を集めた。その後も『ロースクール』『瑞草洞＜ソチョドン＞』など、さまざまな作品で着実に活躍している。

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