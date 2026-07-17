宮田愛萌が写真展を開催、次回挑戦したいのは「若奥さん編」 | RBB TODAY

宮田愛萌が17日、都内にて、宮田愛萌写真展「#6E0304」の取材会に出席した。

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304」は、「宮田愛萌」の写真集を月額制で " 毎月 "自宅に届けるサービスで、写真は完全撮り下ろし。デジタルでは味わえない紙の写真集ならではの質感や特別感を大切にし、毎月違った魅力が詰まった作品が届けられる。

同プロジェクトの4回目の写真展が7月18日（土）から19日（日）まで弘重ギャラリー（東京・渋谷区）で開催される。「出逢う、そして綴ることば」「創造物への焦点と温度」「無常という美」をテーマに撮影を行い、宮田は着物姿などに挑戦している。

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

次回の写真展はどんなテーマでやりたいかを尋ねられると、宮田は「アンケートだと『料理をしているところを見たい』と書いてあるものが多い」といい、「この間、1年の締めくくりにウエディングを撮ったので、一回、若奥さん編を作れたらいいのではないかなと思います」と声を弾ませた。

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

宮田愛萌【写真：竹内みちまろ】

結婚願望については、「結婚、したいです！」とにっこり。ドレスをたくさん着て、曲をたくさんかけるような結婚式に憧れがあることを告げ、「結婚したいですね」と改めて願望を言葉にした。

今後やってみたいことが話題にあがると、「ベーグル屋さんでバイトしたいなと思っています」と声を弾ませた。ベーグル店でアルバイト募集の案内を見かけ、所属事務所の社長に「バイトしていいですか？」と直訴したが「ダメです」と言われてしまったそうだが、ベーグル店で販売などをやってみたいと期待に胸を膨らませた。