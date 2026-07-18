CORTIS、“初単独ツアー”がいよいよ開幕！意気込み語る「人生で忘れられない時間を届けたい」 | RBB TODAY

CORTISが、デビューから1年も経たないうちに初の単独ツアーをスタートさせる。

観客に圧倒的な没入感と熱いエネルギーを届ける予定だ。

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CORTISは7月18日・19日の2日間、仁川（インチョン）・インスパイアアリーナで、初の単独ツアー「2026 CORTIS TOUR」の幕を開ける。

早くも全席完売を記録した仁川公演を皮切りに、8～9月にかけてソウル、北米、日本など世界9都市で全14公演を展開する予定だ。

今回の公演では、4月に発売され、韓国内外の音源チャートで首位を席巻した2ndミニアルバムのタイトル曲『REDRED』から、爆発的な大合唱を巻き起こす『YOUNGCREATORCREW』まで、CORTISのパワフルなライブステージを楽しむことができる。

（画像提供＝BIGHIT MUSIC）

特に、ツアータイトル「PUT YOUR PHONE DOWN」には、スマートフォンを置いて「今この瞬間を一緒に思い切り楽しもう」というメンバーたちの心からの願いが込められており、注目を集めている。

所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、CORTISのメンバーたちは、ツアーを前にした率直な思いや見どころを語った。

CORTISの一問一答は以下の通り。

◇

Q．デビュー後初の単独ツアーを控えた感想と意気込みは？

マーティン：はじけそうなほど熱いエネルギーを期待しています。ツアーの一瞬一瞬を写真に収めるように、頭と心に刻みたいです。

ジェームス：毎回、持てる力をすべて出し切り、観客の皆さんに素敵な時間をお届けします。

ジュフン：デビューから1年も経たないうちに、僕たちのファンで埋め尽くされた単独公演を開催できることに感謝しています。会場に来てくださるCOER（ファン）の皆さんが、悔いなく楽しんで帰れるように頑張ります。

ソンヒョン：こんなに早く初の単独ツアーができるとは思いませんでした。僕たちだけのステージなので、やりたいことをすべてお見せします。疲れ果てるまで、僕たちと一緒に遊んでください！

ゴンホ：COERの皆さんと一緒にステージを作れることが何よりうれしいです。公演を見に来てくださるすべての方が、僕たちと一緒に思い切り飛び跳ねてくれたらうれしいです。

Q．ツアータイトルに込められた意味は？

マーティン：僕たちにとって「PUT YOUR PHONE DOWN」とは、「今を生きること」です。スマートフォンではなく、ステージに集中してほしいという思いを込めました。今回のツアーをご覧いただければ、CORTISがこれから作り上げていきたいステージの明確な姿が見えてくると思います。

ジェームス：写真や映像でその瞬間を記録するのもいいですが、スマートフォンの画面ばかり見ていると、現実にある大切で貴重な体験を逃してしまうこともあると思います。会場の雰囲気に思い切り浸り、目に焼き付けて体で感じれば、後になってより美しい思い出として残るのではないでしょうか。観客の皆さんが人生で忘れられない時間を過ごせるよう、僕たちも最善を尽くします。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

Q．ツアーの幕開けとなる仁川公演に向けて、最も力を入れて準備した点は？

マーティン：始まりが重要だと思っています。ミスをせず、自由に駆け回れるステージを最優先に考えて準備しています。

ジェームス：客席を埋め尽くしてくださるCOERの皆さんを、どうすれば熱狂させられるか、何度も考えました。

ジュフン：客席の雰囲気を盛り上げ、僕たちのエネルギーがCOERの皆さんに届くよう、たくさん練習しました。

ソンヒョン：最高のコンディションで、素晴らしいパフォーマンスをお見せしたいです。

ゴンホ：初めてのツアーステージなので、体力づくりに励みました。アドリブもたくさん研究しました。

Q．下半期のツアーと「ロラパルーザ・シカゴ」「F1シンガポール・グランプリ」出演後のCORTISの目標は？

ジュフン：とても大規模なステージに立たせていただけることに感謝しています。次のアルバムに向けて、さらに“味わい深い音楽”を作ることが今の目標です。

ソンヒョン：より良く、新しい音楽でカムバックすることが重要だと思います。次の目標が何になるのか、僕自身も気になります。僕たちがこれからも向き合っていかなければならない課題だと思います。

ゴンホ：今のところは、常に良い音楽と格好いいステージを作り続けたいです。

Q．最後にCOERへ伝えたい一言は？

マーティン：本当に本当に愛しています。ツアーに参加してくださるすべての方が、けがなく安全に、最大限までエネルギーを高めて、素敵な思い出を作って帰ってくれたらうれしいです。また来たいと思ってもらえるステージを作ります。

ジェームス：PUT YOUR PHONE DOWN!!

ジュフン：長い間お待たせしました。会場に来て、思い切り走り回って楽しんでください。期待していただいて大丈夫です。愛しています。

ソンヒョン：期待してくださった分だけ、楽しいツアーになると思います。一緒に楽しみましょう。これからもずっとCOERでいてください！

ゴンホ：COERの皆さん、「PUT YOUR PHONE DOWN」して遊ぶ準備はできましたか？

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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