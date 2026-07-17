ダウンタウン松本人志、大腸の腫瘍を切除していた | RBB TODAY

吉本興業は17日、公式サイトを更新。ダウンタウンの松本人志が大腸にできた腫瘍を切除していたことを公表した。

吉本興業によれば、松本は今年の春に体調に異変を感じ、医療機関を受診。大腸に腫瘍があることがわかったという。すでに腫瘍を切除する手術を受けており、現在は無事に退院しているとのこと。入院中は病気を公表せず、治療にあたっていた。18日に配信予定の「DOWNTOWN+」の「お笑い帝国大学（OIU）」生配信には予定通り出演する予定。今後は医師の指導・助言を受けながら活動も続けていくとしている。

※吉本興業がダウンタウン・松本人志について報告した投稿