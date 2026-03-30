藤井サチ、第一子妊娠を報告！「大好きなお仕事にも励んで参ります」 | RBB TODAY

モデルでタレントの藤井サチが3月30日にXを更新し、第一子を妊娠したことを報告した。藤井は2025年7月に一般男性との結婚を発表していた。

藤井はXに白いワンピースを着用し、大きくなったお腹を抱いている自身の写真を公開し、「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へこの度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を発表した。

第一子妊娠について藤井は、「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、 かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」と感慨深そうにつづり、「出産は今秋頃を予定しております」と明かした。また、「引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります」とし、「まだ不安なこともありますが、 無事に生まれてきてくれることを願いながら、 穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

このポストには、「おめでとうございます」「お身体大切にお過ごしください」という声が集まっている。



※【画像】藤井サチが第一子妊娠を報告

