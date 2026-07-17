ちとせよしの、銭湯ロケ＆浴衣姿で和風グラビア！魅惑の曲線美を披露 | RBB TODAY

日本を代表するグラドル、そしてアイドルグループ“あまいものつめあわせ”のメンバーとしても大活躍中のちとせよしのが、最新デジタル写真集『夏色かえり道』（ワニブックス）を7月17日に発売する。

同書は、夏を感じる銭湯と和室という2つのシチュエーションで撮影。どこか懐かしさを漂わせるレトロな銭湯では、お茶目な表情とともに、しなやかな女性らしい曲線美＆ボディラインを余すことなく切り取った。

撮影：岡本武志

撮影：岡本武志

和室シーンでは浴衣姿も収録されており、日本らしい雰囲気と、ちとせの美しさが見事に調和。和の温もりと色香が感じられるカットや、ボリューム感たっぷりの「国宝級BODY」が楽しめる、彼女の魅力が360度フル発揮された究極の一作となっている。

ちとせは「昔ながらの町の銭湯で、どこか懐かしく心がほっとするような世界観に仕上がりました。お風呂に浸かったときのような優しく穏やかなひとときを、ぜひ写真集を通して感じていただけたら嬉しいです。夏らしい浴衣姿のカットも清涼感満載でお気に入りなので、ぜひぜひ楽しんで下さい！」とアピールしている。

撮影：岡本武志

撮影：岡本武志

ちとせは2000年1月8日生まれ、佐賀県出身。身長158cm。2018年にグラビアアイドルとしてデビューし、2023年にはアイドルユニット『あまいものつめあわせ』としての活動もスタートさせた。現在は最新となる4th写真集『lotus serenity』も発売中だ。