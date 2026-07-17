 ちとせよしの、銭湯ロケ＆浴衣姿で和風グラビア！魅惑の曲線美を披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

ちとせよしの、銭湯ロケ＆浴衣姿で和風グラビア！魅惑の曲線美を披露

エンタメ グラビア
注目記事
撮影：岡本武志
  • 撮影：岡本武志
  • 撮影：岡本武志
  • 撮影：岡本武志
  • 撮影：岡本武志

　日本を代表するグラドル、そしてアイドルグループ“あまいものつめあわせ”のメンバーとしても大活躍中のちとせよしのが、最新デジタル写真集『夏色かえり道』（ワニブックス）を7月17日に発売する。

　同書は、夏を感じる銭湯と和室という2つのシチュエーションで撮影。どこか懐かしさを漂わせるレトロな銭湯では、お茶目な表情とともに、しなやかな女性らしい曲線美＆ボディラインを余すことなく切り取った。

撮影：岡本武志
撮影：岡本武志

　和室シーンでは浴衣姿も収録されており、日本らしい雰囲気と、ちとせの美しさが見事に調和。和の温もりと色香が感じられるカットや、ボリューム感たっぷりの「国宝級BODY」が楽しめる、彼女の魅力が360度フル発揮された究極の一作となっている。

　ちとせは「昔ながらの町の銭湯で、どこか懐かしく心がほっとするような世界観に仕上がりました。お風呂に浸かったときのような優しく穏やかなひとときを、ぜひ写真集を通して感じていただけたら嬉しいです。夏らしい浴衣姿のカットも清涼感満載でお気に入りなので、ぜひぜひ楽しんで下さい！」とアピールしている。

撮影：岡本武志
撮影：岡本武志

　ちとせは2000年1月8日生まれ、佐賀県出身。身長158cm。2018年にグラビアアイドルとしてデビューし、2023年にはアイドルユニット『あまいものつめあわせ』としての活動もスタートさせた。現在は最新となる4th写真集『lotus serenity』も発売中だ。


【デジタル限定】ちとせよしの 写真集 『 夏色かえり道 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


ちとせよしの、フェロモンたっぷりの美ボディを披露！『ヤングアニマル』表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY
画像
ちとせよしのが『ヤングアニマル』8号の表紙と巻頭グラビアに登場。7年前の「YAグラ姫 2019」編集部特別賞受賞から念願の表紙を実現した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/10/246433.html続きを読む »

ちとせよしの、“肉感・肌感・質感”をテーマにした濃密グラビアを披露！ | RBB TODAY
画像
『BLT MONSTER Round 8』4月2日発売、ちとせよしの表紙矢野ななか裏表紙、豪華グラビアと特典つき
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/11/245136.html続きを読む »

ちとせよしの、色気漂うシャワーシーンの大胆カット！水着グラビアムック表紙公開 | RBB TODAY
画像
4月2日発売の「BLT MONSTER Round 8」ではちとせよしのが表紙、矢野ななかが裏表紙を飾り、多彩なグラビアと特典が楽しめる。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/25/245742.html続きを読む »

《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top