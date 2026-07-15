 グラビア界のニュースター・髙野真央、1st写真集『まおのこと、』の表紙カットを解禁 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

グラビア界のニュースター・髙野真央、1st写真集『まおのこと、』の表紙カットを解禁

エンタメ グラビア
注目記事
©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社
  • ©佐藤裕之／講談社

　講談社は7月15日、グラビアタレント・髙野真央の1st写真集『まおのこと、』の表紙カットを解禁した。

©佐藤裕之／講談社

　解禁された表紙カットは、純白のビキニに身を包み、まっすぐにカメラを見つめる眼差しが印象的で、飾らないピュアさと静かな存在感が凝縮された一枚である。撮影はベトナム・ムイネーで行われ、大自然や異国感あふれる街並みを背景に、美しい朝日や夕暮れの景色とともに「今の髙野真央」が詰め込まれている。

　同作では、これまでの撮影では封印してきたという大胆な表現にも挑戦。磨き上げたヒップラインを惜しみなく披露したTバックショット、ランジェリーショット、ヌーディーショットなど、この写真集でしか見られないカットが随所に収められている。

©佐藤裕之／講談社
©佐藤裕之／講談社
©佐藤裕之／講談社
©佐藤裕之／講談社
©佐藤裕之／講談社

　また、16日発売の「FRIDAY」では、写真集の未発表カットが5ページにわたって掲載されるほか、初出しの衣装2点も公開される予定だ。

　髙野は「ずっと夢だった写真集を形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげ」とコメント。「ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな髙野真央を感じてもらえる一冊になった」と自信をのぞかせてる。写真集は7月29日（水）に発売予定だ。

©佐藤裕之／講談社

【大増量】高野真央写真集「LOCK ON」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
髙野真央 女優タペストリー 水着 写真集 縦型 大判 ファンタジー風景 壁掛け アートポスター リビング 寝室 インテリア 装飾
￥2,158
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【デジタル限定】高野真央写真集「恋の温度が1℃上がった瞬間」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,155
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【デジタル限定】高野真央写真集「男ならきっと、好きに決まってる」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

髙野真央　イノセントなガール　ＦＲＩＤＡＹデジタル写真集
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

“日本一色っぽい22歳”髙野真央の1st写真集発売が決定！過去最大の露出に挑戦！ | RBB TODAY
画像
グラビア界で注目を集める22歳・髙野真央の1st写真集が7月29日に講談社より発売決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/03/248801.html続きを読む »

グラビア界のニューヒロイン・髙野真央、冬らしい赤マフラー＆セクシービキニ姿を披露！ | RBB TODAY
画像
高野真央が週チャンの表紙と巻頭グラビアに登場し、両面ポスター付録や応募者全員サービスも実施される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/08/242018.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

グラビアアイドル

ピックアップ

page top