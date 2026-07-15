グラビア界のニュースター・髙野真央、1st写真集『まおのこと、』の表紙カットを解禁 | RBB TODAY

講談社は7月15日、グラビアタレント・髙野真央の1st写真集『まおのこと、』の表紙カットを解禁した。
解禁された表紙カットは、純白のビキニに身を包み、まっすぐにカメラを見つめる眼差しが印象的で、飾らないピュアさと静かな存在感が凝縮された一枚である。撮影はベトナム・ムイネーで行われ、大自然や異国感あふれる街並みを背景に、美しい朝日や夕暮れの景色とともに「今の髙野真央」が詰め込まれている。
同作では、これまでの撮影では封印してきたという大胆な表現にも挑戦。磨き上げたヒップラインを惜しみなく披露したTバックショット、ランジェリーショット、ヌーディーショットなど、この写真集でしか見られないカットが随所に収められている。
また、16日発売の「FRIDAY」では、写真集の未発表カットが5ページにわたって掲載されるほか、初出しの衣装2点も公開される予定だ。
髙野は「ずっと夢だった写真集を形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげ」とコメント。「ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな髙野真央を感じてもらえる一冊になった」と自信をのぞかせてる。写真集は7月29日（水）に発売予定だ。
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￥2,158
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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“日本一色っぽい22歳”髙野真央の1st写真集発売が決定！過去最大の露出に挑戦！ | RBB TODAY
グラビア界で注目を集める22歳・髙野真央の1st写真集が7月29日に講談社より発売決定した。
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