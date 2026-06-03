“日本一色っぽい22歳”髙野真央の1st写真集発売が決定！過去最大の露出に挑戦！ | RBB TODAY

“今、日本で一番色っぽい22歳”と称されるグラビア界のニュースター・髙野真央の1st写真集が、7月29日に講談社より発売することが決定した。

デビューからわずか1年でメジャー誌の表紙を席巻している高野。雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディ、そして22歳という年齢を超えた妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を持つ。その圧倒的な表現力は業界関係者をも唸らせ、デビュー直後から「規格外の逸材」と高い評価を受けてきた。

髙野真央 1st 写真集 （※タイトル未定）©佐藤裕之／講談社

髙野真央 1st 写真集 （※タイトル未定）©佐藤裕之／講談社

今作のロケ地に選ばれたのは、ベトナム南部に位置する隠れリゾート・ムイネー。広大な砂漠と透き通る海岸線が共存するこの地で、ゆったりと流れる時間の中、髙野の「いま」をじっくりと切り取った。

本作では、これまでの撮影では封印してきた大胆な表現にも果敢に挑戦している。撮影に向けて磨き上げたヒップラインを惜しみなく解放したTバックショット、“誘惑”そのものを纏ったようなランジェリーショット、余計なものを一切排した輪郭に迫るヌーディーショットなど、1st写真集でしか出会えないカットがページの随所にちりばめられており、「過去最大の露出」と銘打つにふさわしい内容となっている。

髙野真央 1st 写真集 （※タイトル未定）©佐藤裕之／講談社

髙野真央 1st 写真集 （※タイトル未定）©佐藤裕之／講談社

髙野真央 1st 写真集 （※タイトル未定）©佐藤裕之／講談社

髙野本人は「ずっと夢だった写真集を形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。ベトナムのムイネーに広がる大自然や異国感のある街並みの中で、今の私をたっぷり詰め込みました」とコメント。さらに「初めての写真集だからこそ、ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな髙野真央を感じてもらえる一冊になったと思います。あなただけの好きな真央を見つけてね」と、ファンへのメッセージを寄せた。