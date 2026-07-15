本田真凜・宇野昌磨カップル、公開練習後のオフショットが仲良しすぎると話題に | RBB TODAY

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本田真凜・宇野昌磨カップル、公開練習後のオフショットが仲良しすぎると話題に

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本田真凜【撮影：小宮山あきの】
  • 本田真凜【撮影：小宮山あきの】

　プロフィギュアスケーターの本田真凜が自身のInstagramを更新し、交際中の宇野昌磨とのオフショットを公開した。

　本田は「お初の公開練習無事終了and ニュージャケットでパシャリ！！」と報告。公開練習を終え、新しいジャージを着用した二人の笑顔のツーショット写真を披露した。

　ほかにも、複数枚の写真があり最後の3枚の鏡越しの自撮りショットでは、本田が笑顔を見せる一方、鏡の中の彼女の後ろから宇野昌磨の“脚”が突き出ている。

本田真凜が自身のInstagramに投稿した写真に対し、ファンからは「最後の3枚最高ww」「エキシビションは「犬神家の一族」ですか（笑）」といった声が上がり、二人の仲睦まじくもユーモアあふれるオフショットにコメントが寄せられている。

※本田真凜、宇野昌磨との公開練習後のオフショットが仲良しすぎる


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宇野昌磨、本田真凜との交際認める！ | RBB TODAY
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フィギュアスケート選手の宇野昌磨が18日、同じくフィギュアスケート選手の本田真凜との交際を公式サイトで発表した。
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https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/22/248175.html続きを読む »
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