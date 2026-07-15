「顔と名前だけでも覚えてください」…中川萌香アナのユニークな広告が「AICHI AD AWARDS」3部門で入賞！ | RBB TODAY

中京テレビ放送が朝の情報番組「あさドレ♪」の認知向上のため、JR名古屋駅構内にて実施した「顔と名前だけでも覚えてください」キャンペーンが、一般社団法人愛知広告協会が主催する「AICHI AD AWARDS 2026」において計3部門で入賞した。

AICHI AD AWARDSは2015年に「愛知広告協会賞」を刷新・改名したもので、今回が11回目の開催となる。豊かな発想と新鮮な感覚を持ち、確かな信頼性と訴求力を備えた優れた広告作品を表彰する賞。受賞内容は「ムービー＆オーディオ部門」ゴールド、「プロジェクトデザイン部門」ゴールド、「グラフィック部門」ブロンズの計3冠。クリエイティブは電通が担当した。

中川萌香アナ広告（C）中京テレビ

中川萌香アナ広告（C）中京テレビ

同広告は番組メインMCを務める中川萌香アナの「顔」と「名前」を知ってもらい、中京テレビで平日あさ5時50分から放送している「あさドレ♪」の認知向上につなげるため、今年1月5日から11日の7日間、JR名古屋駅中央コンコースで大規模ジャック広告を実施したもの。

シリーズ・アド・ビジョン／フラッグ（C）中京テレビ

エクスプレスビジョン（C）中京テレビ

柱シート（C）中京テレビ

中川アナの顔と名前を全面に押し出したクリエイティブを、金時計前の大型垂れ幕「スカイメディア」や100面ビジョン、桜通口のデジタルフラッグ、銀時計側のエクスプレスビジョンなど駅構内の主要スペースに展開。約80種類のグラフィックと約30種類の動画という圧倒的な物量で「中川萌香って誰だろう」という視聴者の引っ掛かりを生み出し、年始の仕事始め・新学期のタイミングに合わせた新たな視聴習慣の醸成を目指した。

中川アナは受賞を受け、「企画を知った時は、驚きと気恥ずかしさで何度も聞き返しましたが、『中川って誰？』から番組に目を向けてくださった方がいらっしゃるなら、この上なく嬉しいです。広告がつないでくれたみなさまとのご縁を大切に、明日の朝も、丁寧に放送に向き合っていきます」とコメントした。

（C）中京テレビ

「あさドレ♪」は毎週月曜から金曜の朝5時50分から愛知・岐阜・三重の東海3県エリアで放送中だ。