iPhone SE（第3世代）(64GB)が13か月連続で1位 | RBB TODAY

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営するBelongは、「にこスマ」における2026年6月の中古スマホ／機種別販売数・買取数ランキングを発表した。

中古スマホ販売数ランキング

担当者のコメント

「026年6月の販売数ランキングでは、全体的に取引数が増加するなか、iPhone SE（第3世代）(64GB)が13か月連続で1位にランクインしました。1位から6位まで順位の入れ替わりはありませんが、iPhone 14 (128GB)が取引数をさらに伸ばし2位を維持しています。iPhone 15 (128GB)は前月から取引数が勢いを増し、順位を8位に上げました。6月25日に行われたApple社による価格改定において、現時点ではiPhoneの価格は据え置かれているものの、すでに中古スマートフォン市場に影響が出始めています。「にこスマ」においても、iPadなど一部商品の価格改定直後に、先回り需要と見られる注文が増加しました。販売台数が増加しただけでなく平均購入単価も上昇していることから、状態が良く長く使える新しいモデルの中古スマートフォンを、値上がり前に購入する動きが強まったものと考えられます。今後Apple社によるiPhoneの価格改定が行われた場合、中古スマートフォン市場においても短期的には販売価格が上昇し、2か月から4か月かけて改定前の販売価格に戻っていくことが予想されます」。

順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（前月比）／新品発売時価格

1位 →（前月1位）／iPhone SE（第3世代）(64GB)／31,788円（-865円）／57,800円

2位 →（前月2位）／iPhone 14 (128GB)／64,900円（-1,168円）／119,800円

3位 →（前月3位）／iPhone 13 (128GB)／51,334円（-1,717円）／98,800円

4位 →（前月4位）／iPhone SE（第2世代）(64GB)／17,667円（-508円）／49,280円

5位 →（前月5位）／iPhone SE（第3世代）(128GB)／37,166円（1,054円）／63,800円

6位 →（前月6位）／iPhone 12 (64GB)／31,652円（-973円）／94,380円

7位 ↑（前月8位）／Pixel 7a (128GB)／33,541円（-1,474円）／62,700円

8位 ↑（前月10位）／iPhone 15 (128GB)／88,044円（-4,010円）／124,800円

9位 ↓（前月7位）／iPhone 13 mini (128GB)／38,377円（-2,255円）／86,800円

10位 ↑（前月11位）／Pixel 6a (128GB)／27,371円（587円）／53,900円

スマホ買取数ランキング

担当者のコメント

「買取数ランキングでは、iPhone SE（第2世代）(64GB)が10か月連続で1位にランクインしました。機種ごとの合計（全容量の合計）でも、iPhone SE（第2世代）が12か月連続で1位を維持しています。ランキング上位の傾向は変わらず、iPhone SEシリーズやiPhone 13、iPhone 12が人気です。「にこスマ」では、今後も引き続きお客さまのニーズに柔軟にお応えできるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めてまいります」。

順位／機種（ストレージ容量）

1位／iPhone SE（第2世代）(64GB)

2位／iPhone SE（第3世代）(64GB)

3位／iPhone 13 (128GB)

4位／iPhone 12 (128GB)

5位／iPhone SE（第2世代）(128GB)

6位／iPhone 12 (64GB)

7位／iPhone 13 mini (128GB)

8位／iPhone SE（第3世代）(128GB)

9位／iPhone 8 (64GB)

10位／iPhone 12 mini (128GB)

＊Androidスマホは、買取数ランキングにランクインしませんでした。

※対象期間：2026年6月1日～2026年6月30日

※価格はすべて税込み

※ランキング

https://www.nicosuma.com/blogs/information/202606-ranking