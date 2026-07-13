志田未来の“ガチすぎる”推し活にスタジオ騒然！FRUITS ZIPPER・松本かれんとの貴重ツーショットをテレビ初公開 | RBB TODAY

女優の志田未来が、13日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」への“ガチすぎる”推し活ぶりを明かし、スタジオを沸かせた。

以前からグループの大ファンであることを公言している志田だが、今回はその熱量を裏付ける驚きの実態が明らかに。ファンイベントの「ツーショットチェキ会」にも自ら応募し、一般ファンに混ざって参加しているという。最推しである松本かれんとの、実際に撮影した貴重なツーショットチェキがテレビ初公開されると、スタジオからは驚きの声が上がった。

トークでは、MCのハライチ澤部から「（志田未来が来たら）びっくりするんじゃない？」と突っ込まれる一幕も。これに対し、志田は「みらいたんって呼んでくれる」と推しとの交流を明かし、「そうやって呼んでもらえることが本当にうれしい」とファン心理を爆発させた。

プロの女優という肩書きを忘れ、一人のファンとして全力で推し活を楽しむ一面に、ネット上では「めっちゃオタクしてる姿素敵！」、「にこにこ話してて本当に好きなの伝わってくる。」など好感の声が集まっている。