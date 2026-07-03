まるで現役JK!?　森香澄、制服オフショットX公開に　「似合いすぎてる、現役でいける」とファン絶賛の声 | RBB TODAY

タレントの森香澄（31）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の3時間SPに出演した際のオフショットを公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

森は「ローマでゴチしてきましたー！！！！！あまりにも難しくてどっきどきでした笑笑」と綴り、イタリア・ローマの街並みをバックにしたブレザーにチェックスカートの制服姿などを披露。「でも全部が美味しすぎて感動！！！」と収録を振り返った。

この投稿にファンからは、「制服姿が似合いすぎてる！」「現役の女子高生かと思った」「可愛すぎる」といったコメントが殺到。元局アナでありながら、年齢を感じさせない圧倒的な“現役感”を放つビジュアルに、ネット上では大きな反響が広がっている。

※森香澄、ぐるナイ出演時の制服姿のオフショットを公開