まるで現役JK!?　森香澄、制服オフショットX公開に　「似合いすぎてる、現役でいける」とファン絶賛の声 | RBB TODAY

タレントの森香澄（31）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の3時間SPに出演した際のオフショットを公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
森は「ローマでゴチしてきましたー！！！！！あまりにも難しくてどっきどきでした笑笑」と綴り、イタリア・ローマの街並みをバックにしたブレザーにチェックスカートの制服姿などを披露。「でも全部が美味しすぎて感動！！！」と収録を振り返った。
この投稿にファンからは、「制服姿が似合いすぎてる！」「現役の女子高生かと思った」「可愛すぎる」といったコメントが殺到。元局アナでありながら、年齢を感じさせない圧倒的な“現役感”を放つビジュアルに、ネット上では大きな反響が広がっている。
森香澄、エルフ・荒川、AI作成の理想の男性に大興奮「今すぐ結婚したいです！」 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
森香澄とエルフ・荒川が婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』のイベントに出席。AIが作成した2人の理想の男性像を見て興奮した。森は情緒の安定を重視し、自ら動く姿勢を示した。 (C)AbemaTV,Inc. 1枚目の写真・画像
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