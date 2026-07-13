生瀬勝久・神尾楓珠ら“月9ドラマ軍” となにわ男子“アイドル軍”が激突！『真剣遊戯！THEバトルSHOW』SP | RBB TODAY

櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）が7月13日20時から、2時間スペシャルで放送される。

主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる同番組。

今回対戦するのは藤原丈一郎（なにわ男子）率いる「アイドル軍」と、生瀬勝久がリーダーを務める「月9ドラマ軍」。アイドル軍には嶋﨑斗亜（関西ジュニア）、谷亮子、西畑大吾（なにわ男子）、真弓孟之（AmBitious）、道枝駿佑（なにわ男子）が集結。月9ドラマ軍には神尾楓珠、柴田英嗣（アンタッチャブル）、竹財輝之助、戸塚純貴、ヒコロヒーが集う。

（C）フジテレビ 上段左から）道枝駿佑、櫻井翔／下段左から）谷亮子、真弓孟之、嶋﨑斗亜、西畑大吾、道枝駿佑、藤原丈一郎

両軍が挑む遊戯は全4種類。知力を競う「2文字つなぎサバイバル」、ランダムに並んだ文字を並び替える「ゴチャ文字さんが並んだ」、駆け引きと戦略性が鍵の「カケヒキあっち向いてホイ」、アーチェリーで巨大な壁を狙い撃つ「巨壁アロークラッシュ」で構成される。各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。

最初の遊戯「2文字つなぎサバイバル」では、アイドル軍が「初戦、絶対取りたい！」と開幕から「櫻井CHANCE」を発動。突然の指名に「緊張してきた…！」と漏らした櫻井が後輩たちの力になれるのか!?

また、なにわ男子の後輩にあたる真弓は道枝について「ジュニアの5人に1人が道枝くんに憧れている。スターはこんな勝負でミスをしない！」と道枝を大絶賛。しかし、道枝は「ハードルが上がるわ!!」と追い込まれる展開に!?

（C）フジテレビ 左から）道枝駿佑、藤原丈一郎、嶋﨑斗亜

「カケヒキあっち向いてホイ」にはGACKTと志田未来がVTR出演し、両者の真剣勝負が行われる。ドラマで共演中の生瀬はGACKTを推し、神尾は「GACKTさんが裏をかこうとして負ける」と志田に票を投じるなど、予想も割れ…。さらに、柔道女子日本代表として活躍した"ヤワラちゃん"こと谷亮子とヒコロヒーの対決も。ヒコロヒーは「ヤワラちゃんとあっち向いてホイをする日がくるとは…。親族、大喜びしていると思う！」と喜びをかみしめる。それぞれの勝負の行方は…!?

（C）フジテレビ 左から）柴田英嗣、竹財輝之助

収録を終え、月9ドラマ軍リーダーの生瀬は「弓矢を使った“巨壁アロークラッシュ”が特に楽しかったですね。ああいうの好きなんですよ！もっとやりたかったです（笑）」とコメント。「今回は神尾くんがキーパーソンになるのかなあ。何を考えているのか…見破るのが難しかったかもしれませんね」と明かした。

道枝は「おのおのしっかり活躍できたんじゃないかなと思います。めっちゃ楽しかったです！」とコメント。西畑は「頭、めっちゃ使いましたね。“2文字つなぎサバイバル”では頭が回ってなくて、ちょっと悔しかったです。櫻井くんと丈くんの掛け合いというか、珍事件が起きていたので楽しみにしていてほしいです（笑）」と呼び掛けた。