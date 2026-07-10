BTS・V、どこを切り取っても絵になる“無欠点ビジュ”！ヨーロッパでの日常ショットに反響続々 | RBB TODAY

BTSのVが、ヨーロッパで撮影した日常写真を公開した。

7月9日、Vは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】どこを切り取っても絵になる…V、ヨーロッパ日常ショット

公開された写真には、パリ・ファッションウィークをはじめ、ヨーロッパ各地を熱く盛り上げたVの華やかな歩みと、その裏側が収められている。

ステージ上やファッションショーの会場で見せた圧倒的なオーラはもちろん、ヨーロッパの異国情緒あふれる街並みを背景に、日常を楽しむ自然体の姿まで捉えられており、ファンの注目を集めた。

ネット上では、「顔が天才」「可愛すぎてたまらない」「どこを切り取っても絵になる」などの反応が寄せられている。

（写真＝V Instagram）

（写真＝V Instagram）

なお、BTSは7月11日・12日（現地時間）に、韓国歌手として初めてドイツ・ミュンヘンのアリアンツ・アレーナのステージに立ち、ヨーロッパツアーの熱気をつないでいく予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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