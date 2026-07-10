RIIZE・ソンチャン、過激ファンを“肘ブロック”　笑顔の出国風景が凍り付いた瞬間に賛否両論 | RBB TODAY

RIIZE・ソンチャンの対応が話題だ。

出国時の様子がネット上で様々な反応を呼んでいる。

【画像】ソンチャンの見事な“肘ブロック”

RIIZEは7月9日、日本ファンミーティング開催のため出国。現在ネット上で話題となっているのは、ソンチャンだ。

メンバーを一目見ようと集まったファンで空港はごった返していたが、それでもソンチャンはカメラに向かって笑顔を見せたり、頭を下げてあいさつしたりするなど、丁寧な対応を続けていた。

しかし、一部のファンがスマートフォンを至近距離まで近づけて撮影したことで空気は一変。なかにはソンチャンのすぐ横まで接近し、頭を下げた姿を撮影しようとするファンもいた。

（写真提供＝OSEN）ソンチャン

ソンチャンはその場を離れようとしたが、当該ファンが追いかけてくると、振り返ってスマートフォンを肘で押し返すような仕草を見せた。

この場面がSNSなどで拡散されると、ソンチャンの対応をめぐって賛否両論が巻き起こる事態に。

一部ネットユーザーからは、「スマホをあまりにも近づけられていたなら理解できる」「過度に接近する過激ファンのほうが問題だ」といった擁護の声が上がった。空港でアーティストの安全を脅かすほど接近する行為は、以前から問題視されてきたとの指摘もあった。

一方で、「肘で押し返す行為は危険だったかもしれない」「相手がけがをする可能性もあった」と、対応の仕方に残念さを示す声も見られた。

また一部では、最近話題となった他アイドルの空港トラブルと比較しながら、「芸能人によって世論の反応が異なる」との意見も提起されている。ただし、当時の状況や行動の文脈が異なるため単純比較はできないという反論も出ている。

今回の議論の中心には、いわゆる“サセンファン”問題がある。サセンファンとは、芸能人の私生活を過度に追跡したり、無理に接近したりするファンを指す。こうした行為により、空港などの公共の場で安全上の問題が引き起こされるケースは後を絶たない。

このような事態は長年にわたって指摘されてきたが、いまだ抜本的な改善には至っていない。

◇ソンチャン プロフィール

2001年9月13日生まれ。本名はチョン・ソンチャン。2016年にSMエンターテインメントに入社。ショウタロウとともに2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューした。漫画から出てきたような爽やかなビジュアルと、185cmの高身長にがっしりとしたフィジカルのギャップが魅力。

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