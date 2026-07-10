元BIGBANG・T.O.P、日本で“無料ファンミ”開催！10年ぶりの再会で復帰への思い明かす「恩返ししたかった」 | RBB TODAY

BIGBANG出身の歌手T.O.Pが、日本のファンに復帰への思いを打ち明けた。

7月9日、T.O.Pは横浜・ぴあアリーナMMで日本の公式ファンコミュニティ「TOPSX」会員を対象にした無料ファンミーティング『REUNION』を開催した。

【話題】T.O.Pのソロ復帰をBIGBANGメンバーが応援！

この日、自ら書いた手紙を朗読してステージの幕を開けたT.O.Pは、過去10年を振り返りながら、Netflixシリーズ『イカゲーム』出演の裏話や、YouTubeのモッパンコンテンツ（食べる姿を収めた動画）に挑戦したエピソードなどを語った。

（写真提供＝TOPSPOT PICTURES）

T.O.Pは無料ファンミーティングを開催した理由について、「10年ぶりの再会をどのような形で満たすべきか長い間悩んだ」とし、「長い時間、黙々と待っていてくれた日本のファンに、純粋な気持ちを込めて恩返ししたかった」と伝えた。

その後、アルバムに関する話も続いた。T.O.Pは4月にリリースした1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』の収録曲『STENDHAL SYNDROME』のキャラクターMVを初めてサプライズ公開したほか、すでに制作を終えた次のアルバムについても明かした。

最後にT.O.Pは「ステージに上がる前まで本当にワクワクしていましたが、こうして皆さんと直接向き合ってみると、ステージで皆さんにもっと会いたいという気持ちが大きくなりました」と語り、「これからもさらに良いステージでファンの皆さんにお会いできるよう努めます」と挨拶した。

なお、T.O.Pは8月15日の香港公演を皮切りに、アジアファンミーティングツアー『T.O.P PRE-STUDIO 2026』に乗り出す。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

■【写真】T.O.P、BIGBANGメンバーと連絡は「していない」…脱退の理由とは

■【写真】T.O.P、13年ぶりソロ曲に美人元アイドルを抜擢したワケ

■【画像】T.O.P、韓国地上波でまさかの“顔面モザイク”…なぜ？