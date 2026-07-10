NCT・ジェヒョン、本日（10日）新シングル『99 Degrees』リリース！「愛情を込めて制作した」 | RBB TODAY

NCT・ジェヒョンが、自作曲を通じて深い感性を届ける。

ジェヒョンの新シングル『99 Degrees』が、本日（7月10日）午後6時にリリースされる。

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ジェヒョンが自ら制作に参加した今回の新曲は、穏やかなピアノの旋律で始まり、次第に豊かなサウンドへと広がっていくバラードだ。後半にはジェヒョンの温かなボーカルが際立ち、深い余韻を残す。沸点である100度に1度届かない99度の不完全さの中で初めて、相手を通じて愛が完成するという深みのあるメッセージが歌詞に込められている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ジェヒョン

リリースと同時に公開されるMVでは、思い出の空間を背景に、完璧主義を手放し、不完全さを肯定しながら黙々と前進するジェヒョンの叙情的な旅路が描かれている。

リリースを前にジェヒョンは、「愛情を込めて制作した『99 Degrees』をお聞かせできることになって嬉しい。不完全さの中で初めて向き合う最も完全な意味を、皆さんも共に感じていただければと思う。シズニ（ファンダム名）、そしてこの音楽を聴くすべての方々の人生に小さな慰めが届くことを願っている。健康で幸せな夏を過ごしてほしい」と、心のこもった挨拶を伝えた。

なお、ジェヒョンの新シングル『99 Degrees』の音源とMVは、本日（7月10日）午後6時のに各種音楽配信サイトおよびユーチューブのSMTOWNチャンネルを通じて公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊し、2026年5月3日に除隊した。

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