韓国Kリーグが今年もサンリオとコラボ！各キャラ「日焼けデザイン」に変身、KIRIMIちゃん.など新登場 | RBB TODAY

Kリーグとサンリオキャラクターズがこの夏、「転地訓練（合宿）」をコンセプトにした新たなコラボレーションを披露する。

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）とグローバルキャラクター企業「サンリオコリア」は、2024年から今年で3年目となるコラボレーションを実施する。

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両社は過去2年間、多彩なグッズやポップアップストア、Kリーグのホームゲームと連動したイベントなどを披露し、サッカーファンとキャラクターファンの双方から注目を集めてきた。

特に、スタジアムを訪れたファミリー層や若い世代から高い支持を得ており、Kリーグのファン層拡大にも好影響を与えた。

今年のコラボは、キャラクターたちが一緒に合宿に出かけるという設定でファンのもとを訪れる。スローガンは「All Friends, One League（みんなが友達、一つになるリーグ）」で、Kリーグとサンリオキャラクターズが一つのチームとしてつながる「夏の合宿」へとコンセプトが拡張された。

それぞれ異なるチームに所属していたキャラクターたちは、「チームKリーグ選手団」として集結。一緒にトレーニングを行いながら友情とチームワークを育むストーリーで構成されており、ビーチや夏のトレーニング場を舞台にしたさまざまなコンテンツが順次公開される予定だ。

キャラクターたちはは照りつける太陽の下で合宿を共にし、自然に日焼けした姿で新たに登場する。これまでの可愛らしく愛らしいイメージから、一段と健康的でアクティブな魅力を披露する。

今回のコラボレーションには、2026年シーズンからKリーグ2に参入した金海（キメ）FC 2008、龍仁（ヨンイン）FC、坡州（パジュ）フロンティアFCとコラボしたキャラクターたちも初めて登場する。

Kリーグ1・2部全29クラブとコラボしたキャラクターと連盟とコラボしたキャラクターを含め、計30のキャラクターが参加する過去最大規模のコラボレーションが展開される。

「Kリーグ×サンリオ サマーキャンプ ポップアップストア」は、来る7月31日にザ・現代ソウル地下2階でオープンする。ポップアップストアはCoupang Playと共に進行され、関連する詳細情報はKリーグ公式インスタグラムを通じて後日案内される予定だ。

このほかにも連盟は、サンリオキャラクターズと共にクラブと連動したマーケティング活動を強化し、さまざまなパートナー企業と協業してキャンペーンを拡大していく。

これによりファンは、スタジアムはもちろん日常生活の中でも、Kリーグとサンリオキャラクターズをより身近に感じることができる。

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

Kリーグコラボキャラは以下の通り。

◇

Kリーグ：バッドばつ丸

ーKリーグ1

江原FC：タイニーチャム

FCソウル：ハローキティ

蔚山HD FC：シナモロール

浦項スティーラーズ：クロミ

金泉尚武：タキシードサム

済州SK FC：コロコロクリリン

光州FC：ポムポムプリン

大田ハナシチズン：けろけろけろっぴ

全北現代モータース：ポチャッコ

FC安養：マイスウィートピアノ

仁川ユナイテッド：あひるのペックル

富川FC 1995：こぎみゅん

―Kリーグ2

水原FC：ウサハナ

大邱FC：マイメロディ

全南ドラゴンズ：ぐでたま

忠南牙山FC：みんなのたあ坊

ソウルイーランドFC：チョコキャット

水原三星ブルーウィングス：ハンギョドン

釜山アイパーク：ウィッシュミーメル

金浦FC：まるもふびより

安山グリナース：ハミングミント

忠北清州FC：リトルツインスターズ

天安シティFC：ぼんぼんりぼん

城南FC：ディアダニエル

慶南FC：おさるのもんきち

華城FC：ミュークルドリーミー

坡州フロンティアFC：はなまるおばけ

龍仁FC：アグレッシブ烈子

金海FC 2008：KIRIMIちゃん.

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

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