新木優子、ナイトプールショット公開！ファン「可愛すぎる」と絶賛の声 | RBB TODAY

新木優子が自身のInstagramを更新し、撮影で訪れたタイでの思い出のひとときを公開した。

投稿された写真には、夜の幻想的なプールをバックに、両手で頬を支えながらリラックスした表情を浮かべる新木の姿が収められている。この自然体なショットに、ファンからは「可愛すぎる」「美しい、ずっと憧れ」といった絶賛の声が続々と上がっており、大きな反響を呼んでいる。

新木はこの写真について、「撮影でタイにいた時」「よくプールで泳ぐのにマネージャーさんに付き合ってもらっていたときの…」と振り返り、「時間が経つのはあっという間だなぁ…」とタイでの日々を懐かしんだ。

また、新木は「急に、、、むし暑い!!」と現在の日本の気候に触れ、「熱中症気をつけましょう、、、」とファンに向けて温かい注意喚起も行っている。

※新木優子、ナイトプールでのオフショットを公開