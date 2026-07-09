内田有紀×寺西拓人W主演、年の差恋愛ドラマ「ラストノート」が今夜放送スタート！ | RBB TODAY

内田有紀と寺西拓人がW主演を務める年の差恋愛ドラマ「ラストノート」（フジテレビ）が本日22時より放送がスタートする。

同作は、人生の酸いも甘いも経験し「これ以上何の変化もいらない」と現状維持の日常を送る49歳の一瀬葵（内田）と、自身が育った環境によって夢を諦め、自分にフタをして生きる30歳の樋口澄晴（寺西）の2人が主人公。年齢も積み重ねてきた人生も全く異なる、本来交わるはずのなかった男女が、あるきっかけで出会い、お互いの本当の思いに触れることで後戻りできない運命へと変わっていく年の差ラブストーリー。

(C)フジテレビ

今夜放送の第1話では、香料メーカーの営業部で働く葵が、望まぬ総務部への異動を感情を押し殺して受け入れる場面から幕を開ける。そんな中、中学時代からの友人・佐川優子（坂井真紀）の恋愛報告を受け、自分のことのように喜ぶ一方て、二度と叶わない自身の夢を思い出す。

一方の澄晴も、夢を諦めた過去を抱えながら流されるように生きており、同僚の平野龍太（草川拓弥）と共に暮らす家に、恋人の木嶋莉奈（桜井日奈子）が訪ねてくる。莉奈がパパ活でもらった高級ワインを飲みながら、何かを諦めたように話をする三人。

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挫折を経験し、それぞれ流されるように生きてきた葵と澄晴は、あるトラブルをきっかけに会う約束を交わす。恋の予感などあるはずもなかった2人だが……。

同作は、7月9日22時からフジテレビ系で放送される（毎週木曜夜22時放送）。