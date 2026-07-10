木村拓哉主演作『教場 Reunion』『教場 Requiem』が特典映像満載でBlu-ray＆DVDが発売決定！ | RBB TODAY

木村拓哉が主演を務めた「教場」シリーズ史上初の映画二部作『教場 Reunion』『教場 Requiem』を収録したBlu-ray＆DVDが、9月30日に発売されることが決定した。

「教場」シリーズは、累計発行部数140万部超えを誇る長岡弘樹による警察ミステリー小説が原作。木村が演じる冷酷無比な鬼教官・風間公親と、警察官を目指す生徒たちが直面する過酷な現実を描いた作品で、1作目から話題を呼び「教場」「教場Ⅱ」と続々と映像化されてきた。

©長岡弘樹／小学館 © 2026 映画「教場 Reunion/Requiem」製作委員会

©長岡弘樹／小学館 © 2026 映画「教場 Reunion/Requiem」製作委員会

その後、『風間公親－教場0－』では教官赴任以前の刑事時代にスポットを当て、シリーズの世界観をさらに拡張。風間がいかにして現在の姿へと至ったのか、その背景と信念の源泉が描かれ、シリーズ全体の物語はより重層的なものとなった。

そして2026年、シリーズ開始から6年の歩みを経て、ついに映画化が実現。『教場 Reunion』では、風間に迫る危機を察知した教え子たちが再び集結。それぞれの人生の選択や警察組織の中で抱えてきた葛藤、新たな世代との出会いが交錯しながら、物語はかつてない局面へと進んでいく。

©長岡弘樹／小学館 © 2026 映画「教場 Reunion/Requiem」製作委員会

一方、『教場 Requiem』ではシリーズ最大級の試練が風間を待ち受ける。守るべきものとは何か、警察官として貫くべき信念とは何か——数々の事件と人生に向き合ってきた風間だからこそ下せる決断が、重厚なドラマとともに描かれる。

Blu-ray＆DVDには同二部作の本編を収録するほか、撮影現場の熱量を伝えるメイキング映像、イベント映像集、キャスト・スタッフインタビューなど充実した映像特典も収録予定で、作品の舞台裏を余すことなく楽しめる内容となっている。

映画『教場 Reunion/教場 Requiem』Blu-ray＆DVDは9月30日に発売（発売元 : フジテレビジョン、販売元 : ポニーキャニオン）。