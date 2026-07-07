今春、高校を卒業したフレッシュな18歳・林美希が『FLASH』で初グラビア！ | RBB TODAY

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今春、高校を卒業したフレッシュな18歳・林美希が『FLASH』で初グラビア！

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林美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
  • 林美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA
  • 林美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　2026年のグラビア界に彗星のごとく現れた新星・林美希が、7月7日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に初登場した。

　林は2008年3月12日生まれの18歳。東京都出身で、今春に高校を卒業したばかりのフレッシュな顔だ。今年3月に「週刊プレイボーイ」のグラビアにて芸能界デビューを果たすと、その後は各誌を次々と席巻。デビューからわずか数カ月で注目度を急上昇させている。

林美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　今回の『FLASH』掲載に際して行われたインタビューでは、「グラビアのお仕事を始めてから、ほかの方のグラビアを観るようになった」と語り、現在の"推し"としてグラビアアイドルの髙野真央の名前を挙げた。また音楽好きな一面についても語っている。

　林は身長157cm、B79W65H78のスタイルで、趣味は読書と音楽鑑賞、絵を描くこと。特技は早起きとのことだ。

林美希(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

　また同誌の登場に合わせてFLASHデジタル写真集『夏の音、追憶、君の歌声』が「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店にて発売中だ。


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