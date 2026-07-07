相沢菜々子が圧巻の9頭身ボディ！Iカップ女子大生の蒼井すず、爽香らが大胆カット披露 | RBB TODAY

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相沢菜々子が圧巻の9頭身ボディ！Iカップ女子大生の蒼井すず、爽香らが大胆カット披露

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相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 爽香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎惠原祐二
  • 爽香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎惠原祐二
  • NOMA(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
  • NOMA(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
  • 蒼井すず(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOMO

　光文社が発行する写真週刊誌『FLASH』の7月7日発売号に、相沢菜々子、爽香、NOMA、蒼井すずが登場した。

　発売日に30歳の誕生日を迎えた相沢菜々子は、さらに磨きがかかった9頭身のスタイルを披露。『MFゴースト 3rd Season』で声優に挑戦するなどマルチな活躍を続ける彼女は、インタビューの中でカメラの趣味が高じてフォトエッセイの出版が決定したことを明かすなど、マルチな活動ぶりを語っている。現在は2nd写真集『TOW』（玄光社）が発売中のほか、FLASHデジタル写真集『あの日、リバーサイドで』も「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店で配信中だ。

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

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　2018年にグラビアデビューを果たしたグラドル・爽香は、バスト100センチ、ヒップ102センチという圧倒的なプロポーションを披露。プライベートでは東京ドームの年間シートを契約し、年間75試合以上を観戦するほどの読売ジャイアンツファンと公言しており、インタビューではそのジャイアンツ愛を大いに語っている。

爽香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎惠原祐二
爽香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎惠原祐二

　現在、FLASHデジタル写真集『なにもかもが規格外』が配信中だ。


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　「Repezen Foxx」の楽曲ミックスを務めるなどDJとしてマルチに活躍し、そのルックスから「日本一美しいDJ」とも称されるNOMAが、自身初のグラビアに挑戦している。2012年よりDJ活動をスタートし、多数の大型フェスにも出演してきた彼女。170cmの長身と圧倒的な美貌は必見だ。FLASHデジタル写真集『「日本一美しいDJ」降臨！』も配信されている。

NOMA(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
NOMA(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

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　さらに、都内の大学に通う現役女子大生・蒼井すずが同誌で撮り下ろしグラビアに初挑戦し、Iカップバストという抜群のプロポーションを水着姿で披露。今後はグラビアアイドルとして本格的に活動していく予定だ。インタビューでは今時の女子大生らしい日々のエピソードも語っている。

蒼井すず(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOMO
《RBBTODAY》

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