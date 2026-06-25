武田久美子、23年ぶりとなる写真集発売！圧巻のスタイルとセクシーさを見せつける先行カットを公開 | RBB TODAY

タレント・武田久美子が23年ぶりとなる写真集を発売することが発表され、圧巻のスタイルとセクシーさを見せつける先行カットを公開した。

武田は「貝殻ビキニ」で一世を風靡したグラビアレジェンドであり、現在は年齢を重ねても変わらぬ美しさをSNSで発信し、"美のカリスマ"として女性からも支持されている。そんな武田が9月9日に、23年ぶりとなる写真集を発売することを発表。写真集では新境地をたっぷり魅せるとともに、過去の大ヒット写真集を想起させるようなオマージュカットも収録されるという。

武田久美子（©ND CHOW／講談社）

武田久美子（©ND CHOW／講談社）

武田久美子（©ND CHOW／講談社）

そんな気になる写真集の先行カットが『FRIDAY』7月10日号（講談社）で、表紙＆巻頭10ページで公開。ゴールドの水着でセクシーな胸元や変わらぬスタイルを見せたショットなど、時を超えた今の武田だからこそ体現できた、エネルギッシュでグラマラスな最高の艶めきを見ることができる。

【武田久美子コメント】

このたび 23 年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは 『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当に嬉しく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います。