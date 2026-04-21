相沢菜々子が9頭身のランジェリーグラビア披露！『FLASH』最新号に登場 | RBB TODAY

相沢菜々子が21日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場する。相沢は女優・タレントとして活動する傍ら、アニメ『MFゴースト 3rd Season』で声優に挑戦するなどマルチに活躍している。

誌面では、“9頭身の超絶スタイル”がまぶしいランジェリーグラビアを披露。インタビューでは、趣味が高じてライフワークにもなっているカメラへの深い思いを語っており、「カメラ女子」としての顔を持つ相沢の素顔に迫った内容となっている。

相沢菜々子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

相沢は1996年7月7日生まれ、福岡県出身の29歳。身長173cm、スリーサイズはB84・W58・H88で9頭身という圧倒的なプロポーションを持つ。ニックネームは「ハチ子」で、カメラの愛機はNikon ZfとNikon Zfc。3月14日には2nd写真集『TOW』（玄光社）を発売中だ。