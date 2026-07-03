高橋成美が2026上半期ブレイクタレントに！出演番組本数が123本に | RBB TODAY

ニホンモニターは22日、2026年1月～6月のテレビ番組出演者データを基にした『2026上半期タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。

昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレントを見てみると、2026年上半期にブレイクしたのは高橋成美。今年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季オリンピックで解説を担当した。他にも、元プロサッカー選手の柿谷曜一朗は、現役時代に培った豊富な経験を武器に、スポーツ番組やバラエティ番組で幅広く活躍。



お笑い界では、昨年の「Ｍ-１グランプリ」王者のたくろうや、2位に輝いたドンデコルテがブレイクを果たし、大舞台をきっかけにチャンスを掴み取った。また、超特急、Ａぇ！ｇｒｏｕｐは、グループでの活躍はもちろん、バラエティ番組やドラマ出演など個人での活動も目立ち躍進に繋がった。

▼2026上半期ブレイクタレント

高橋成美 増加番組数:107

(2025出演本数: 16→2026出演本数:123)

高木菜那 増加番組数:92

(2025出演本数:18→2026出演本数:110)

たくろう 増加番組数:88

(2025出演本数:0→2026出演本数:88)

超特急 増加番組数:75

(2025出演本数:98→2026出演本数:173)

柿谷曜一朗 増加番組数:72

(2025出演本数:29→2026出演本数:101)

Ａぇ！ｇｒｏｕｐ 増加番組数:59

(2025出演本数:155→2026出演本数:214)

ドンデコルテ 増加番組数:58

(2025出演本数:0→2026出演本数:58)

レインボー 増加番組数:55

(2025出演本数:69→2026出演本数:124)

山時聡真 増加番組数:49

(2025出演本数:2→2026出演本数:51)

ＲＯＩＲＯＭ 増加番組数:42

(2025出演本数:2→2026出演本数:44)