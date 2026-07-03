設楽統が2年連続1位……「2026上半期タレント番組出演本数ランキング」 | RBB TODAY

ニホンモニターは2日、2026年1月1日から6月21日を対象に集計した「2026上半期タレント番組出演本数ランキング」を発表した。

2026タレント番組出演本数ランキング

1位 設楽統（バナナマン）:299番組

ノンストップ！（ＣＸ）/バナナサンド（ＴＢＳ）/乃木坂工事中（ＴＸ）等

2位 澤部佑（ハライチ）:282番組

ぽかぽか（ＣＸ）/いくらかわかる金？（ＴＢＳ）/そこ曲がったら、櫻坂？（ＴＸ）等

3位 川島明（麒麟）:267番組

ラヴィット！（ＴＢＳ）/サンデーＰＵＳＨスポーツ（ＮＴＶ）/川島・山内のマンガ沼（ＮＴＶ）等

4位 木村昴:231番組

おはスタ（ＴＸ）/ヒルナンデス！（ＮＴＶ）/ドラえもん（ＥＸ）等

5位 山里亮太（南海キャンディーズ）:225番組

ＤａｙＤａｙ．（ＮＴＶ）/あざとくて何が悪いの？（ＥＸ）/土曜はナニする！？（ＣＸ）等

6位 平子祐希（アルコ＆ピース）:211番組

まいにち大喜利＆賞レース（ＥＸ）/ラヴィット！（ＴＢＳ）/ＤＡＮ！ＤＡＮ！ＥＢｉＤＡＮ！（ＴＸ）等

7位 関太（タイムマシーン３号）:206番組

ラヴィット！（ＴＢＳ）/ヒルナンデス！（ＮＴＶ）/有吉の壁（ＮＴＶ）等

8位 上田晋也（くりぃむしちゅー）:205番組

しゃべくり００７（ＮＴＶ）/くりぃむナンタラ（ＥＸ）/上田晋也のサンデーＱ（ＴＢＳ）等

9位 春日俊彰（オードリー）:203番組

あちこちオードリー（ＴＸ）/スクール革命！（ＮＴＶ）/日向坂で会いましょう（ＴＸ）等

9位 ＤＡＩＧＯ:203番組

ＤＡＩＧＯも台所（ＥＸ）/みんなのＫＥＩＢＡ（ＣＸ）/うまレボ！（ＣＸ）等

11位 吉村崇（平成ノブシコブシ）:198番組

週刊さんまとマツコ（ＴＢＳ）/ヒルナンデス！（ＮＴＶ）/ノンストップ！（ＣＸ）等

12位 松丸亮吾:189番組

おはスタ（ＴＸ）/ポケモンとどこいく！？（ＴＸ）/シューイチ（ＮＴＶ）等

12位 博多大吉（博多華丸・大吉）:189番組

あさイチ（ＮＨＫ）/火曜は全力！華大さんと千鳥くん（ＣＸ）/二軒目どうする？～ツマミのハナシ～（ＴＸ）等

14位 長谷川忍（シソンヌ）:188番組

芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ（ＣＸ）/何かオモシロいコトないの？（ＣＸ）/ＤａｙＤａｙ．（ＮＴＶ）等

15位 横澤夏子:184番組

夫が寝たあとに（ＥＸ）/ミラモンＧＯＬＤ（ＣＸ）/見取り図の間取り図ミステリー！（ＮＴＶ）等

16位 山内健司（かまいたち）:183番組

千鳥かまいたち（ＮＴＶ）/かまいたちの瞬間回答！～６０秒でお悩み解決～（ＣＸ）/川島・山内のマンガ沼（ＮＴＶ）等

17位 山本浩司（タイムマシーン３号）:181番組

ヒルナンデス！（ＮＴＶ）/突破ファイル（ＮＴＶ）/坂上＆指原のつぶれない店（ＴＢＳ）等

18位 羽鳥慎一:178番組

羽鳥慎一モーニングショー（ＥＸ）/ぐるナイ（ＮＴＶ）/ヒルナンデス！（ＮＴＶ）等

18位 山崎弘也（アンタッチャブル）:178番組

サタプラ（ＴＢＳ）/スクール革命！（ＮＴＶ）/ロンドンハーツ（ＥＸ）等

20位 博多華丸（博多華丸・大吉）:173番組

あさイチ（ＮＨＫ）/華丸丼と大吉麺（ＥＸ）/有吉ゼミ（ＮＴＶ）等

■設楽統が2年連続トップ

1位は設楽統（バナナマン）で299番組。「バナナサンド」（TBS）などのレギュラー番組に加え、「ノンストップ！」（フジテレビ）の放送時間拡大・全国放送化が出演本数を押し上げた。2位は澤部佑（ハライチ）で282番組、3位は川島明（麒麟）で267番組。2023年から続くトップ3が今回も同じ顔ぶれとなった。

4位は木村昴（231番組）、5位は山里亮太（南海キャンディーズ）（225番組）、6位は平子祐希（アルコ＆ピース）（211番組）と続く。

■タイムマシーン３号がコンビ揃って初のトップ20入り

2024年にブレイクタレントとしてランクインしたタイムマシーン３号は、関太が7位（206番組）、山本浩司が17位（181番組）に入り、コンビ揃って初のトップ20入りを果たした。

14位の長谷川忍（シソンヌ）（188番組）と15位の横澤夏子（184番組）も今回が初のランクイン。横澤は3児の母として育児に奮闘するリアルな姿が同世代の共感を呼ぶとともに、お笑い芸人ならではの鋭い観察眼が支持され、女性では唯一のトップ20入りとなった。