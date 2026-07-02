グランスタ東京、東京駅限定「手土産スイーツ」売上ランキング発表！気になる1位は？ | RBB TODAY

JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」は、東京駅限定の定番手土産スイーツを対象にした「東京駅限定 定番手土産スイーツ 2026 売上ランキングTOP10」を発表した。

同ランキングは、年間を通して販売されているグランスタ東京限定商品を対象に、2026年5月1日から5月31日までの実店舗売上金額をもとに集計したもの。

1位に輝いたのは、COCORISの「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」。同商品は7年連続で1位を獲得した。濃厚なヘーゼルナッツペーストと木苺ペーストを、フランス製ミルクチョコレートとオリジナルクッキーでサンドした一品で、6個入り1,620円。

【1位】サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺

2位にはTHE DROSの「サンドクッキー［マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ］」、3位にはザ・メープルマニアの「メープルクッキー詰合せ缶」がランクインした。

【2位】サンドクッキー[マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ]

【3位】メープルクッキー詰合せ缶

また、今年は「銀の鈴エリア」のスイーツショップから6商品がランクインし、そのうち3商品が初登場。7位のMr. CHEESECAKE「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）」、9位のBrick bake bakers by Pâtisserie ease「クラフトフィナンシェ（プレーン）」、10位のMIYUKA「あずき沙風練」が初ランクインを果たした。

【7位】CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り） ★初ランクイン