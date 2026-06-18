梅沢富美男、中村玉緒さんの告別式に参列「とても綺麗なお顔でした」 | RBB TODAY

俳優の梅沢富美男が17日にインスタグラムを更新し、女優の中村玉緒さんの告別式に参列したことを報告した。

中村さんは6月9日に肺炎のために86歳で死去。17日に葬儀が行われ、生前親交の深かった芸能人が多く参列した。

梅沢はインスタグラムで「玉緒さんの告別式に行ってきました」と報告し、空を写した写真を公開。

また、「どうしても時間がなく最後までお見送り出来なかったのですがお別れさせていただきました」とつづった。

玉緒さんについて、「とても綺麗なお顔でした」とコメントし、「また一人魅力的な女優さんがいなくなったと実感してさみしいです」と振り返った。

ポストには、「玉緒さんの素敵な笑顔が浮かんで淋しいですね」「御冥福をお祈りします」「玉緒さん好きだったからすごく寂しいです」という声が寄せられている。

※【画像】梅沢富美男、中村玉緒さんの告別式参列明かす

