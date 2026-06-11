ガッツ石松さんが死去…イメージキャラクター務めたガッツレンタカーが追悼「心から感謝申し上げます」 | RBB TODAY

元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが6日に肺炎で死去していたことが報じられネット上から驚きの声が上がった。ガッツ石松さんがイメージキャラクターを務めるガッツレンタカーも公式サイト上で11日に追悼文を発表した。

ガッツレンタカーは軽自動車をメインとしたレンタカー会社。同社は設立当初からガッツ石松さんをイメージキャラクターに起用していた。ガッツ石松さんを追悼しつつ、「ガッツ石松さんは単なるイメージキャラクターではありませんでした」と明かし、「ブランド名にも通じる『ガッツ』の精神を体現し、私たちと共に歩み、多くのお客様や加盟店の皆様に愛され続けた、かけがえのない存在でした」と振り返った。

また、「私たちはこれからも、ガッツ石松さんが生涯を通じて示してくださった『努力』と『感謝』の心、そして挑戦し続ける精神を受け継ぎ、お客様に愛されるブランドであり続けられるよう努めてまいります」とつづり、「その偉大な功績と、私たちに残してくださった数多くの学びと勇気に、心から感謝申し上げます」とコメントしている。

※ガッツレンタカーがガッツ石松さんを追悼