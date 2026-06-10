 ちばひなの、花柄ワンピースで海辺を駆け回る！ビキニ姿で抜群のスタイル披露 | RBB TODAY
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ちばひなの、花柄ワンピースで海辺を駆け回る！ビキニ姿で抜群のスタイル披露

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（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　グラビアアイドルのちばひなのが5月24日にインスタグラムを更新。6月10日発売の1st写真集『Hinano』のアザーカットとみられる海辺でのショットを複数公開した。

　披露された写真に映っているのは白地にイエロー系の花柄をあしらったキャミソールワンピース姿で、砂浜を駆け回るちばの姿。

　長い黒髪をなびかせ、満面の笑みでサンダルを手に持ちながら波打ち際を走る姿や、両腕を広げて空を見上げるポーズなど、開放感あふれる表情を見せている。

（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　また、赤いビキニ姿で砂浜に寝そべるカットでは、美バストと美脚が印象的な一枚。抜群のスタイルと大人っぽい魅力が光るショットとなっている。

（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ちばはポストで「アップトゥボーイはゲットできましたか？？黒髪ロングは懐かしく感じるなぁ～」「いい天気の海辺でいっぱい走って楽しかった思い出」とコメント。

　写真集『Hinano』は長崎県・島原で撮影されており、5月22日発売の雑誌『アップトゥボーイ』では同写真集のアザーカットが掲載されている。

　2006年8月21日生まれ、大阪府出身のちばひなのは、少女歌劇団ミモザーヌの1期生として活動をスタートし、現在は吉本興業に所属。グラビアでも『週刊プレイボーイ』『ヤングマガジン』などで活躍し、透明感とフレッシュな魅力で注目を集めている。2026年4月からは舞台『美少女戦士セーラームーン-Shining Theater Shinagawa Tokyo-』でスーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子役を務めるなど、活動の幅を広げている。

　今回公開された写真は、長崎・島原で撮影された1st写真集『Hinano』のアザーカットで、アップトゥボーイにも掲載されている。写真集の発売は6月10日で、ファンの期待が高まっている。

　ポストには、「美しすぎる～」「セーラームーンのときと違って大人っぽっくてお美しい」「久々の水着もいいね」という声が集まっている。


ちばひなのが水着姿も披露の1st写真集をリリース、気に入っているパーツは「全部」 | RBB TODAY
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ちばひなのが1st写真集『Hinano』を発売。少女から大人への移り変わりを記録した王道の写真集で、制服や水着姿など多彩な衣装で撮影。現在はセーラームーンの舞台に出演中で、今後は演技経験を積み映像作品出演を増やしたいと抱負を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/10/249154.html続きを読む »



ちばひなの、無防備な姿が満載！“ひとり暮らしの大学1年生の1日”を切り取ったデジタル写真集が発売決定 | RBB TODAY
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ちばひなのがロングヘアを切った新作写真集を配信。大学1年生の日常や無防備な姿を通じ親近感を届ける。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/19/245506.html続きを読む »

ちばひなの、18歳とは思えない色気の和室グラビア！ 『アップトゥボーイ』誌面カット公開 | RBB TODAY
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12月23日に発売された『アップトゥボーイ Vol.346』（ワニブックス）では、少女歌劇団ミモザーヌよりちばひなのグラビアが掲載されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/23/225438.html続きを読む »

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《福田マリ》

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