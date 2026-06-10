ちばひなの、花柄ワンピースで海辺を駆け回る！ビキニ姿で抜群のスタイル披露 | RBB TODAY

グラビアアイドルのちばひなのが5月24日にインスタグラムを更新。6月10日発売の1st写真集『Hinano』のアザーカットとみられる海辺でのショットを複数公開した。

披露された写真に映っているのは白地にイエロー系の花柄をあしらったキャミソールワンピース姿で、砂浜を駆け回るちばの姿。



長い黒髪をなびかせ、満面の笑みでサンダルを手に持ちながら波打ち際を走る姿や、両腕を広げて空を見上げるポーズなど、開放感あふれる表情を見せている。



（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

また、赤いビキニ姿で砂浜に寝そべるカットでは、美バストと美脚が印象的な一枚。抜群のスタイルと大人っぽい魅力が光るショットとなっている。



（写真はちばひなのの公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ちばはポストで「アップトゥボーイはゲットできましたか？？黒髪ロングは懐かしく感じるなぁ～」「いい天気の海辺でいっぱい走って楽しかった思い出」とコメント。

写真集『Hinano』は長崎県・島原で撮影されており、5月22日発売の雑誌『アップトゥボーイ』では同写真集のアザーカットが掲載されている。

2006年8月21日生まれ、大阪府出身のちばひなのは、少女歌劇団ミモザーヌの1期生として活動をスタートし、現在は吉本興業に所属。グラビアでも『週刊プレイボーイ』『ヤングマガジン』などで活躍し、透明感とフレッシュな魅力で注目を集めている。2026年4月からは舞台『美少女戦士セーラームーン-Shining Theater Shinagawa Tokyo-』でスーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子役を務めるなど、活動の幅を広げている。

今回公開された写真は、長崎・島原で撮影された1st写真集『Hinano』のアザーカットで、アップトゥボーイにも掲載されている。写真集の発売は6月10日で、ファンの期待が高まっている。

ポストには、「美しすぎる～」「セーラームーンのときと違って大人っぽっくてお美しい」「久々の水着もいいね」という声が集まっている。



