森口博子、40周年ブルーレイをSNSでPR！最高のクオリティと絶賛された公開動画とは？ | RBB TODAY

森口博子が17日、Xを更新。自身の40周年記念リサイタルのブルーレイ発売をアピールするため、夢グループCMをオマージュした動画を公開した。

森口は「夢MORIグループの森口です。ブルーレイですく、本日発売です。」と動画をアップ。動画には森口とともに、所属事務所の社長が登場し、夢グループのCMそのままの雰囲気。社長が森口の40周年ブルーレイを紹介すると、森口は「まあ～ステキ！」と、CMでおなじみの女性のものまねを披露。社長が「税込11,000円、通常版は7,500円です」と価格を発表すると「安い、やす～い！」とセクシーに体をくねらせて熱演した。動画内では「うう～ん、社長～！」という特徴的なフレーズも披露。社長も「シーデー、バラエテー」など夢グループ社長の特徴をとらえた語り口で、かなりクオリティーの高い仕上がりとなっている。

この投稿にファンからは「このCMが無料で公開だなんて…『やすい やす～い』 笑」「ほんと最高すぎます、流石ばらえてーあいどるです！！！」「お二人とも最高のクオリティ」といったコメントが寄せられている。

※森口博子が夢グループCMをオマージュした動画が見られる投稿