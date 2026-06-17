au Starlink Direct、カナダでローミング接続開始！ | RBB TODAY

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au Starlink Direct、カナダでローミング接続開始！

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　KDDIと沖縄セルラーは、「au Starlink Direct」の海外ローミング接続について、現在対応中のアメリカに加え、カナダ・フィリピン・ニュージーランドを2026年6月以降順次追加し、対象国を4カ国に拡大するとしていたが、17日かたカナダでサービスがスタートした。

　各国の連携事業者と開始予定日は以下の通りだ。カナダはRogers Communications Canada Inc.と連携し2026年6月、フィリピンはGlobe Telcom, Inc.と連携し2026年9月、ニュージーランドはSpark New Zealandと連携し2026年内を予定している。アメリカはT-Mobile USA, Inc.との連携ですでに提供中だ。

　日本でau Starlink Directを利用しているユーザーは、対象国においても当面の間、申し込み不要で圏外エリアのデータ通信が利用できる。利用にあたっては、対象機種を最新のソフトウエアにアップデートし、ローミング設定を有効にする必要がある。設定後に対象国の圏外エリアへ移動すると、自動で連携事業者提供のStarlink衛星と接続し、衛星通信による国際ローミングが始まる。

　国際ローミングは、データ通信・音声・メッセージ送受信に対応した衛星とスマートフォンの直接通信サービス「Starlink Mobile」を活用している。WhatsApp・X・LINEなどの衛星対応アプリが利用可能で、「au海外放題」などのauの世界サービスと組み合わせることで、圏内・圏外を問わずシームレスな通信ができる。


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