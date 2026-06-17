森香澄が31歳のバースデーをティアラ姿で報告！「日本にいる31歳で1番可愛いです！！」とファン絶賛 | RBB TODAY

森香澄が16日、Xを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。
森は「いつも支えてくださる皆様、本当に本当にありがとうございます♡恩返しできるように頑張ります！！！」と誕生日を報告。31の数字バルーンを背景に、ティアラ姿でケーキを持ったショットをアップした。ケーキの上には立体的なクマが載っており、森らしい可愛いデザインになっている。
この投稿にファンからは「31歳とは思えない可愛さで、これからも応援してます！」「31歳！？日本にいる31歳で1番可愛いです！！」といったお祝いのコメントが寄せられた。
森香澄、ヒップ丸見えのランジェリーカット！マシュマロみたいな‟めろボディ〟 | RBB TODAY
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ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が放送。森香澄が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」を告白した。
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