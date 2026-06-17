森香澄が31歳のバースデーをティアラ姿で報告！「日本にいる31歳で1番可愛いです！！」とファン絶賛 | RBB TODAY

森香澄が16日、Xを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。

森は「いつも支えてくださる皆様、本当に本当にありがとうございます♡恩返しできるように頑張ります！！！」と誕生日を報告。31の数字バルーンを背景に、ティアラ姿でケーキを持ったショットをアップした。ケーキの上には立体的なクマが載っており、森らしい可愛いデザインになっている。

この投稿にファンからは「31歳とは思えない可愛さで、これからも応援してます！」「31歳！？日本にいる31歳で1番可愛いです！！」といったお祝いのコメントが寄せられた。

※森香澄の投稿