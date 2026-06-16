「ダメ男に費やしている時間はない」田中みな実はダメ男完全NG！ | RBB TODAY

田中みな実が14日、仲里依紗のYouTubeチャンネルに出演。ダメ男は絶対NGだという、現在の恋愛観について語った。

動画は田中にファンから届いた質問に答えてもらうというテーマで進行。ファンから「ダメな男の見分け方」について質問されると、田中は「自分が渦中にいると見抜けなかったりする…」と見分けることの難しさを語った。若いころはダメ男にひっかかったこともある田中。友人に「あの男はダメ」と反対されても、反対されれば反対されるほど「私はあの人の良さがわかる」と思ってしまっていたという。しかし今は「そういう段階にない」そう。年齢的にもダメ男に費やしている時間はない、ダメ男は完全NGだと断言した。

※田中みな実が出演する仲里依紗のYOUTUBE投稿