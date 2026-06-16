「ダメ男に費やしている時間はない」田中みな実はダメ男完全NG！ | RBB TODAY

田中みな実が14日、仲里依紗のYouTubeチャンネルに出演。ダメ男は絶対NGだという、現在の恋愛観について語った。
動画は田中にファンから届いた質問に答えてもらうというテーマで進行。ファンから「ダメな男の見分け方」について質問されると、田中は「自分が渦中にいると見抜けなかったりする…」と見分けることの難しさを語った。若いころはダメ男にひっかかったこともある田中。友人に「あの男はダメ」と反対されても、反対されれば反対されるほど「私はあの人の良さがわかる」と思ってしまっていたという。しかし今は「そういう段階にない」そう。年齢的にもダメ男に費やしている時間はない、ダメ男は完全NGだと断言した。
田中みな実、200万人フォロワーのSNSを辞めた理由を告白 | RBB TODAY
田中みな実はSNSフォロワー200万人超を辞めた理由を、写真集の促進やスマホ依存から解放されるためだと明かした。
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田中みな実、女性誌で美背中露出！背面美容を語る | RBB TODAY
22日発売の雑誌『VOCE』7月号（講談社）に、田中みな実が登場。圧倒的“美背中”を披露するとともに、自身の背面美容について語っている。
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