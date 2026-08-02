ヘルシーなスイムウェア姿で“天国”に…韓国元CAインフルエンサーが見せた美スタイル、恋リア出演 | RBB TODAY

インフルエンサーのソン・ヘウンが視線を集めている。

ソン・ヘウンは7月30日にインスタグラムを更新。

【写真】ソン・ヘウンのスイムウェア姿

「天国ってハワイみたいな場所なんだろうな…」というコメントとともに、現地で撮影した複数の写真を投稿している。

公開された写真には、夕焼けに染まるハワイの美しい海を背景に、ポーズを決めるソン・ヘウンの姿が収められている。ブルーのノースリーブトップスにホワイトのスイムウェアを合わせたリゾートスタイルを披露。耳元に飾ったハワイアンフラワーが、リゾートムードを一層引き立てている。

別の写真では、少し顔を横に向けてシャープな横顔を披露。元客室乗務員らしい徹底したボディメイクがうかがえる引き締まったスタイルや、美しいデコルテ、くびれたウエストラインが際立っている。

コメント欄には「一番きれい」「お姉さんが私の天国」「ハワイVlog楽しみにしてますね」「じゃあお姉さんは天使ですね」「めちゃくちゃ可愛いです」といった反応が寄せられた。

（写真＝ソン・ヘウンInstagram）

元客室乗務員のソン・ヘウンは、TVINGの恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛2』（2022年）への出演をきっかけに知名度がアップ。番組終了後は自身のSNSやYouTubeチャンネルで日常を発信し、インフルエンサーとして活動している。

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