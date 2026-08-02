「頭が真っ白に」バツイチの韓国美女ユーチューバー、交際相手が“顔バレ”…2SHOT投稿で公開恋愛へ | RBB TODAY

モデル兼ユーチューバーのアオリ（AORI）が、顔を隠していた交際相手の正体を公開した。

ネットユーザーが声を手がかりに先に特定した相手は、韓医師のキム・ヒョンベであった。

【写真】「こうなった以上…」アオリ、新恋人と2SHOT

去る8月1日、アオリは自身のSNSに「温かく見守ってください」という文章とともに、キム・ヒョンベと撮った写真を投稿した。

2人は、写真機を前に顔を寄せ合って、微笑んだ。アオリが恋人の顔を公開したことで、2人は公開恋愛を始めた。

アオリは当初、交際相手をゆっくり公開する計画であったと吐露した。彼女は、「戸惑いの1週間を過ごした」として、予想していたよりも早く正体が知れ渡った状況を説明した。

これに先立ち、アオリは恋愛していることを先に知らせていたが、相手の顔は絵文字で隠していた。その後、ネット上ではキム・ヒョンベのユーチューブ動画に登場した女性の声がアオリと似ているという推測が広まった。

（写真＝アオリInstagram）

結局、声が決定的な手がかりとなった。アオリは、「頭が真っ白になった」として、「この日、ユーチューブの先輩として教えてやると威張りながら、撮りに行った。でも、こうしてすぐに公開されるとは思わなかった。確かに私の声は指紋みたいですよね？」と明らかにした。

続けて、「こうなった以上、顔を公開して気楽にユーチューブを更新する。幸い彼氏もそれほど動揺せず、ひそかに楽しんでいる雰囲気だ」と伝えた。

キム・ヒョンベは最近、アオリの日常を収めた動画にも登場した。家のなかに入ってきた蜂を落ち着いて捕まえ、顔を公開しないまま、存在感を示した。

なお、アオリは、2018年にレーサー兼事業家のソ・ジュウォンと結婚したが、2022年に離婚した。その後、キム・ヒョンベとの熱愛を認めた。

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