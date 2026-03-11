 スザンヌが大学卒業を発表！「お仕事をしながら子育てをしながら」袴姿で卒業式出席 | RBB TODAY
スザンヌが大学卒業を発表！「お仕事をしながら子育てをしながら」袴姿で卒業式出席

スザンヌ【写真：竹内みちまろ】
  • スザンヌ【写真：竹内みちまろ】

　タレントのスザンヌが3月10日にインスタグラムを更新し、日本経済大学を卒業したことを報告した。

　スザンヌは2022年に日本経済大学に入学したことを発表。入学後の2023年11月には株式会社yamaを設立し、実業家に。2024年8月には熊本県内の元旅館を購入してリノベーションし、宿泊施設をオープンさせていた。

　一方、スザンヌは10日にインスタグラムで「日本経済大学を卒業しました」と報告。大学生活について、「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と振り返った。

　しかし、「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです」と明かした。また、「何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」と息子のサポートも振り返った。

　スザンヌは投稿の中で、学位記を手に袴姿で笑顔を浮かべている写真を公開。着物は20歳の頃から「お世話になっている」という老舗和装メーカーから借りたとのこと。花が大きく描かれた、華やかかつ落ち着いた柄となっていた。

　スザンヌは、「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」とつづり、「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と意気込んでいた。

※【画像】スザンヌが袴姿で大学卒業を報告


スザンヌ、熊本の老舗旅館を購入もリフォーム代が1億円超え！代金は“ヘキサゴン時代の貯金”から支払い | RBB TODAY
画像
スザンヌが熊本の老舗旅館を2400万円で購入したが、修繕費は2億円で苦労し、貯金で事業を始め15年後の回収を目指している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/16/231703.html続きを読む »

大学生・スザンヌ、「子供と一緒に卒業」が夢 | RBB TODAY
画像
タレントのスザンヌが、愛知県名古屋市で開催された『リーン・ロゼ名古屋』のプレオープンイベントに出席。リーン・ロゼのファンで、実際に自宅で同ブランドのソファを愛用しているというスザンヌ。トークセッションで、リーン・ロゼとの出会いや推しポイントなど“リーン・ロゼ愛”を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/08/220767.html続きを読む »

《福田マリ》

