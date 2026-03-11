スザンヌが大学卒業を発表！「お仕事をしながら子育てをしながら」袴姿で卒業式出席 | RBB TODAY

タレントのスザンヌが3月10日にインスタグラムを更新し、日本経済大学を卒業したことを報告した。

スザンヌは2022年に日本経済大学に入学したことを発表。入学後の2023年11月には株式会社yamaを設立し、実業家に。2024年8月には熊本県内の元旅館を購入してリノベーションし、宿泊施設をオープンさせていた。

一方、スザンヌは10日にインスタグラムで「日本経済大学を卒業しました」と報告。大学生活について、「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と振り返った。

しかし、「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです」と明かした。また、「何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」と息子のサポートも振り返った。

スザンヌは投稿の中で、学位記を手に袴姿で笑顔を浮かべている写真を公開。着物は20歳の頃から「お世話になっている」という老舗和装メーカーから借りたとのこと。花が大きく描かれた、華やかかつ落ち着いた柄となっていた。

スザンヌは、「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」とつづり、「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と意気込んでいた。

※【画像】スザンヌが袴姿で大学卒業を報告

