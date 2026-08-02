「合成かと思った」俳優マット・デイモン、ハートポーズで韓国プロ野球生観戦!?意外な理由とは | RBB TODAY

俳優マット・デイモンが、韓国プロ野球のキウム・ヒーローズのユニフォームを着て、高尺（コチョク）スカイドームに現れた。

入国当日にプロ野球を観戦した非現実的な場面に、ファンも「合成かと思った」と驚いた。

【写真】韓国の球場に現れたマット・デイモン

去る8月1日、ユニバーサル・ピクチャーズ・コリアは、公式SNSに「高尺ドームにマット・デイモン登場。マット・デイモンとは、永登浦（ヨンドゥンポ）タイムズスクエアのレッドカーペットイベントで会いましょう。『オデュッセイア』8月5日大公開」という文章と写真を投稿した。

写真のなかのマット・デイモンは、ユニフォームを着て観客席に座った。カメラに向かってハートポーズをして、明るい笑顔で応えた。

（写真＝ユニバーサル・ピクチャーズ・コリアSNS）マット・デイモン

この日、彼はソウル・高尺スカイドームで開催されたキウム・ヒーローズ対SSGランダースの試合を観戦した。中継にも映り、拍手をしながら試合を楽しんだ。

高尺ドームへの訪問には、特別な縁もあった。マット・デイモンは、名前が似ているキウム・ヒーローズの打者マット・デビッドソンを応援するために球場を訪れたと判明した。

（写真＝キウム・ヒーローズ）マット・デイモン

世界的な俳優がキウム・ヒーローズのユニフォームを着た姿に、ネットも沸き立った。ネットユーザーは、「合成かと思った」「AI画像みたいで非現実的だ」「マット・デイモンがキウムのユニフォームを着ているなんて信じられない」といった反応を見せた。

同日、マット・デイモンは、クリストファー・ノーラン監督、女優シャーリーズ・セロンとともに金浦（キンポ）国際空港を通じて入国した。

3人は映画『オデュッセイア』のプロモーションのために韓国を訪れた。記者会見やレッドカーペットなどに出席する予定だ。

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