田中みな実、200万人フォロワーのSNSを辞めた理由を告白 | RBB TODAY

 田中みな実、200万人フォロワーのSNSを辞めた理由を告白
田中みな実、200万人フォロワーのSNSを辞めた理由を告白

田中みな実【写真：竹内みちまろ】
　11日に放送された『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、フリーアナウンサーの田中みな実が出演し、200万人以上のフォロワーを抱えていたSNSを辞めた理由を告白した。

　この日、同番組では過去の放送回から未公開映像を公開。田中は“仕事を心地よくするため”の行動について「睡眠をとても大事にしています」と明かした。田中は「家に帰ったら、基本的にスマホは触らない」と生活習慣について語り、「写真集の販売促進のためにやってたInstagramがあったんですけど、それは辞めましたね」と、SNSをやめたことを説明した。

　さらに、SNSを利用していた時期について「ずっとスマホ見ちゃう時間が長くて、この投稿についてはこれだけいいねがついている、これは付かないんだって、そっちばかり見てしまって」と当時の状況を振り返った。その結果、「わんちゃんと目が合う回数が減っちゃったんですよ。これはまずいなと思ってやめました」と、SNSをやめた理由を語った。


《平木昌宏》

