沢尻エリカ、EIMY ISTOIRE新ビジュアルモデル就任！ “媚びない美しさ”語る | RBB TODAY

女優・沢尻エリカが、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」の2026年サマーコレクションのビジュアルモデルに就任した。

EIMY ISTOIREは「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」という価値観のもと、芯のある女性像を提案するブランド。設立10周年を機にリブランディングを行い、圧倒的な存在感とカリスマ性、繊細な美しさを兼ね備えた沢尻エリカが、新生EIMY ISTOIREの幕開けを象徴するモデルとして選ばれた。

担当者は起用の理由について、「ブランドのキーワードとして掲げる『媚びない美しさ』と『周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか』という価値観が、沢尻さんのキャラクターと重なると感じた」とコメントしている。

沢尻本人もインタビューに応じ、ブランドへの印象や自分らしさについて率直に語った。ビジュアル撮影を通じて「強さと女性らしさがすごくバランスよく共存しているブランドだと感じました。着る人の個性を引き出してくれる服で、撮影中も自由に楽しめました」と感想を語った。

また、"媚びない美しさ"というキーワードについては「自分らしく素直に自然体でいることが、強さや美しさにつながるんじゃないかな」と自身の解釈を語った。日常で大切にしている時間については「自然が好きなので、時間があるときは山に行ったり海の中で泳いだりしてリフレッシュしているのですが、トレーニングやサウナで汗をかく時間も好きなので、そういった時間がとっても大事です」と充実したライフスタイルを披露した。

さらに現代を生きる女性たちへのメッセージとして「自分らしいスタイルでファッションを思いっきり自由に楽しんでほしい」と呼びかけた。

沢尻エリカを起用したSUMMER LOOKは6月11日12時よりオフィシャルストアにて公開。商品は6月12日12時より、店舗・オンラインにて順次販売が開始される。