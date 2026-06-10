佐々木希がカレンダーオフショット＆動画を大量公開！ベッドで寝起きイメージの動画も | RBB TODAY

10日、佐々木希がインスタグラムを更新。カレンダー撮影時のオフショットと動画を大量公開した。

佐々木が公開したのは、現在発売中の「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（株式会社ワニブックス）撮影時のオフショット。タイトルに「目が合いすぎる」とある通り、「普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけ」という撮影に佐々木も新鮮さを感じたとのこと。オフショットはチェックのルームウェアに眼鏡姿、白のボリュームあるミニドレス姿、キャミソールにワイドデニムでカジュアルな雰囲気のものなど様々な衣装のものがアップされている。中にはベッドの上で布団をかぶった佐々木の寝起きイメージの動画もあり、佐々木の様々な表情を楽しむことが可能。

この投稿にファンからは「ほんとにほんとにほんとに全てが可愛いです！！！！」「ずーーっと希さんの目を見て撮影されてたカメラマンさんは心臓大丈夫でしたか！？（キュン死確定）」「"カワイイ" を更新しまくっててスゴいです」と絶賛するコメントが寄せられている。

※佐々木希の投稿