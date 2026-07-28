ALPHA DRIVE ONE、新ALトレーラー映像を“劇場上映”！没入型プロモイベント開催決定　メンバーも登壇 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、斬新なプロモーションで新アルバムの幕開けを告げる。

“劇場上映”という差別化された試みに注目が集まっている。

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所属事務所WAKEONEは、8月3日にソウル・城東区（ソンドング）のミニシアターMOVIELANDで、2ndミニアルバム『UNBREAKABLE : 少年BEAST』の上映イベント「TRAILER PREMIERE」を開催すると発表した。

（写真提供＝WAKEONE）

ALLYZ（ファンダム名）を招待し、各回30人・計4回にわたって行われる今回のイベントでは、メンバーが全回の舞台挨拶に参加し、ファンと近い距離で交流する。

（写真提供＝WAKEONE）

特に最終上映となる第4回には、トレーラーの演出を手掛けた監督の登壇も予定されており、制作の裏側について詳しい話が聞ける見通しだ。イベントは日本でも同時開催され、グローバルファンからの反響も期待されている。

さらに、ファンの没入感を最大限に高める「イマーシブ（Immersive）シリーズ」の企画も注目を集めている。「TRAILER PREMIERE」の参加者全員には、オフラインプロモーション全体を貫く“パズルピース”の最初のパーツが配られる。ファンは今後開催されるさまざまなイベントでピースを集め、一つのストーリーを完成させることになる。

関連する手掛かりは、公式ウェブサイト「BEAST ARCHIVE」を通じて順次公開される予定だ。

なお、ALPHA DRIVE ONEの2ndミニアルバム『UNBREAKABLE : 少年BEAST』は、8月24日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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