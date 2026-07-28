ペ・ヨンジュン主演映画のリメイクにも出演、ナナが現事務所と再契約　強盗犯の逆告訴事件も話題 | RBB TODAY

女優のナナが現所属事務所と再契約を締結した。

芸能関係者によると、契約満了前に検討を重ねた末、最終決定したという。

【写真】あんなとこや、こんなとこにも…ナナの全身タトゥー

ナナは2024年夏にSUBLIMEに加入。SUBLIMEの筆頭株主である中央グループが最近、財務構造の見直しなど内外でさまざまな変化を迎えるなかで実現した今回の再契約は、両者の揺るぎないパートナーシップを示すものとなった。

ナナは2009年、ガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビューし、ユニットグループORANGE CARAMELやAFTERSCHOOL REDとしても活動。その後は女優へと転身し、2016年のドラマ『グッドワイフ』で演技力が高く評価されてブレイクした。

以降は『キル・イット ～巡り会うふたり～』『恋の始まりは出馬から!?～すべき就職はしないで出師表～』などに出演。近年はNetflix『グリッチ - 青い閃光の記憶 -』『マスクガール』などNetflixの話題作への出演が続いている。特に『マスクガール』では、強烈なキャラクターを見事に演じ切り、世界中の視聴者から高い評価を受けた。

（写真提供＝OSEN）ナナ

今後は、ペ・ヨンジュン主演映画をリメイクしたNetflixシリーズ『スキャンダル』が年内配信を控えているほか、ドラマ『マ・デレサ』の主演にもキャスティングされるなど、精力的に活動を続ける予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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