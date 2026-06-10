バーガーキング、4枚肉バーガー「スモークハウス」が食べ放題！19日から全国80店舗で開催 | RBB TODAY

バーガーキングは、人気イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」の第2弾を、19日から25日まで全国80店舗で開催する。

バーガーキング 人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催！

今回の対象商品は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚を使用した超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」。チェダーチーズ4枚に加え、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みを生かした新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた一品で、総カロリーは1,615kcal、総重量は545gとなっている。

イベントでは、「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライS、ドリンクMのセットを、制限時間45分以内でおかわり自由で楽しめる。おかわりは各商品を完食していることが条件で、バーガーを完食していれば、フレンチフライを食べ終えていなくてもバーガーのみのおかわりが可能。

開催時間は各日14時30分、16時、17時30分、19時の4回で、各回6～8名限定。ただし、店舗により実施日や時間帯が異なる。参加費は4,900円。参加には事前チケットの購入が必要で、チケットは6月10日11時から専用予約サイトで販売されている。店頭での販売は行わない。制限時間は45分で、ラストオーダーは30分経過時点となる。

参加特典として、限定デザインの「限定ワンパウンダーTシャツ」、「限定バーガーキング オリジナルタオル」、「限定ワンパウンダーステッカー」、「オリジナルステッカー」が用意される。

バーガーキング 人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催！

実施店舗は北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、静岡、愛知、大阪、兵庫、滋賀、奈良、徳島、香川、福岡、熊本の計80店舗。今回は徳島県で初開催となり、開催店舗数は過去最多となる。

