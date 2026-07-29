ゴルフ練習後はテラスでBBQ！神奈川・座間に「ZAMA WEDGE RANGE」8月1日オープン | RBB TODAY

ゴルフとバーベキューを一度に楽しめるショートゲーム特化型施設「ZAMA WEDGE RANGE」が、8月1日、神奈川県座間市の「ZAMA GOLF」内に一般オープンする。

食とゴルフが融合した新しい練習場で幅広いシーンに対応

同施設は、アプローチ練習に特化した全面人工芝のゴルフ施設。右足上がりや左足下がりなど、実際のコースで遭遇するさまざまな傾斜を再現しており、状況に応じたショットを繰り返し練習できる。米国の次世代ゴルフリーグ「TGL」用に開発された、米SYNLawn社製のゴルフ専用人工芝を導入している。

ZAMA WEDGE RANGE

注目は、施設を貸し切った利用者を対象に提供されるバーベキュープラン。併設されたテラスで、ゴルフ仲間や家族、同僚らと食事や交流を楽しめる。飲食は、グループ会社が運営する「GG MISAKI DINING」が担当する。

バーベキュー付きの貸切料金は、60分2万5,300円（税込）から。別途、1人につき5,500円（税込）の肉セットを人数分注文する必要がある。通常の貸切利用は、平日が60分1万9,800円（税込）、休日が60分2万2,000円（税込）。一般利用は30分2,200円（税込）で、エリアの定員は5人となっている。

ZAMA GOLF(座間ゴルフ練習場)

施設では今後、プロゴルファー向けの天然芝アプローチエリアやパッティンググリーン、ジュニア向けの育成環境なども段階的に整備する予定。ゴルフの練習だけでなく、食事や交流も楽しめる新たなレジャースポットとして注目を集めそうだ。