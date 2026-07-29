森香澄が新作ランジェリー着こなし！美谷間披露の新ビジュアルが公開に | RBB TODAY

ピーチ・ジョンのブランドミューズを務める森香澄が秋のランジェリーを着こなす最新ビジュアル「Be my ROMANCE」が公開された。合わせてイメージ動画もPEACH JOHNの公式YouTubeチャンネルで公開されている。

今回公開されたのは全4ルック。LOOK1は新作「アガるノンワイヤーブラ」。華やかな総レースデザインで、ラクな着け心地ながらワイヤーブラ並みのバストメイク力を発揮する。バストをボリュームアップしながら押し上げ、トップ位置が高い“むぎゅっと盛り"デコルテを演出する。

LOOK2は、メリハリのあるボディをメイクする「ナイスバディ」シリーズの新作「ナイスバディフロントホックペタルレース」。谷間メイクしやすいマグネット式のフロントホックを採用し、カップとフロントには極小のスパンコールがきらめく華やかなレースを使用している。

LOOK3は姉妹ブランド「SALON by PEACH JOHN」の谷間メイクブラ「ヨーロピアンコルセッタブラフラワーアイラッシュレース」。サイズアップしたかのような深い谷間のあるバストに仕上げられるアイテムで、ガーターベルトやガーター用ストッキングとのコーディネートにも対応した仕様となっている。

LOOK4はデイリーブラ「美胸レースフレームノンワイヤーブラ」。つるんとしたカップとレースの絶妙なデザインバランスで、Tシャツなど薄手のトップスもきれいに着こなせる。下厚カップがボリュームアップを叶え、ふっくらとした谷間のある美胸をメイクする日常使いに最適な一枚だ。

森が着用しているランジェリーはいずれも公式通販サイトおよび全国のストアで販売中だ。