首里城周辺グルメや沖縄そば、かき氷が集結！池袋東武で「大沖縄展」8月6日より開催 | RBB TODAY

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首里城周辺グルメや沖縄そば、かき氷が集結！池袋東武で「大沖縄展」8月6日より開催

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【みるく世果報(ゆがふ)】琉球宮廷料理御膳「美福」 5,500円(1人前)《各日販売予定20点》
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  • 【ななむすび】(画像左) タコスおにポー 681円(1個)(画像右) ゴーヤーチャンプルーおにポー 681円(1個)(画像下) アンダンスーおにポー 各481円(1個)
  • 【山城(やまぐすく)まんじゅう】山城まんじゅう 901円(3個入)《各日数量限定》
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  • 【SOBA DAY】ソーキMIXそば じゅーしーセット 1,801円(1人前)《各日数量限定》
  • 【はるちい】沖縄県産A5ランク和牛「もぶと牛」の肉巻きむすめ 1,201円(1個)《各日数量限定》
  • 【氷ヲ刻メ】沖縄の塩キャラメル 1,430円(1杯)
  • お家に帰っても沖縄気分！定番沖縄フード

　東武百貨店 池袋本店は、8月6日から11日までの6日間、8階催事場にて「大沖縄展」を開催する。

【SOBA DAY】ソーキMIXそば じゅーしーセット 1,801円(1人前)《各日数量限定》

　同イベントには、食品48店舗、工芸31店舗の計79店舗が出店。2026年秋に完成予定の首里城正殿にちなみ、首里城周辺で親しまれている沖縄グルメをはじめ、ソーキそばやかき氷、沖縄の定番フードなどを販売する。

【山城(やまぐすく)まんじゅう】山城まんじゅう 901円(3個入)《各日数量限定》

　初出店の「みるく世果報」では、琉球王朝時代の宮廷料理を中心に構成した「琉球宮廷料理御膳『美福』」5,500円（税込）を、各日20食販売予定で提供する。

　「ななむすび」からは、スパムと玉子焼きに具材を合わせた「タコスおにポー」と「ゴーヤーチャンプルーおにポー」が各681円（税込）で登場。「山城まんじゅう」は、月桃の香りと控えめな甘さが特徴の「山城まんじゅう」3個入りを901円（税込）で販売する。

【ななむすび】(画像左) タコスおにポー 681円(1個)(画像右) ゴーヤーチャンプルーおにポー 681円(1個)(画像下) アンダンスーおにポー 各481円(1個)

　このほか、初出店の「SOBA DAY」による「ソーキMIXそば じゅーしーセット」1,801円（税込）や、「はるちい」の沖縄県産A5ランク和牛「もとぶ牛」を使用した「肉巻きむすめ」1,201円（税込）もラインナップする。

【はるちい】沖縄県産A5ランク和牛「もぶと牛」の肉巻きむすめ 1,201円(1個)《各日数量限定》

　スイーツでは、「氷ヲ刻メ」が沖縄の塩とキャラメルを組み合わせたかき氷「沖縄の塩キャラメル」を1,430円（税込）で提供。らふてぃやもずくかき揚げ、海ぶどう、島らっきょうの塩漬けなど、持ち帰って楽しめる沖縄フードもそろう。

【氷ヲ刻メ】沖縄の塩キャラメル 1,430円(1杯)

　会期中は、屋内で無料ライブを毎日開催。また、8月6日と7日の各日13時からは、琉球王国の国王をイメージした人物が登場する特別巡行イベントも予定している。

　「大沖縄展」は、東武百貨店 池袋本店8階催事場で8月6日から11日まで開催。営業時間は10時から19時までで、お食事処とイートインのラストオーダーは閉場30分前となる。


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