タトゥーもチラ見え…NCT・テヨン、“びしょ濡れフェス”で鍛え抜かれたフィジカル披露「刺激強すぎる」 | RBB TODAY

NCTのテヨンが、鍛え上げられた肉体美でファンの心を射止めた。

テヨンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】タトゥーもチラッ…テヨン、鍛え抜かれたフィジカル

公開された写真は、7月26日に韓国・KINTEX屋外グローバルステージで開催された音楽イベント「WATERBOMB SEOUL 2026」で撮影されたものだ。

テヨンは、びしょ濡れ必至のフェス「WATERBOMB」にぴったりのワイルドなスタイリングを披露。ノースリーブトップスからは鍛え上げられた腕があらわになり、トップスを脱いだ写真では、たくましい肩や引き締まった背中のラインが目を引いた。

投稿を見たファンからは「筋肉やばい」「タトゥーカッコいい」「あかん」「刺激強すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝テヨンInstagram）

なお、テヨンが所属するNCT 127は、8月24日に7thフルアルバム『BLINGY』をリリースする。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

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